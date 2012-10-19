Obama talk şova çıktı

ABD'de başkanlık seçimlerine 19 gün kala adayların seçim çalışmaları sürüyor. Obama gençler arasında yüksek izleyici kitlesine sahip bir talk şov programına çıktı. Obama esprilere, gülümseyerek cevap verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, ünlü talk şovcu Jon Stewart'ın "The Daily Show with Jon Stewart" adlı programına katıldı. Obama ve ünlü televizyoncu Jon Stewart, yaklaşan başkanlık seçimi, Libya ve Guantanamo gibi ciddi konuların yanı sıra renkli esprilere de imza attılar.

Programın başında sunucu Stewart, Obama'ya, Romney'le ilk televizyon düellosundaki tutuk halini hatırlattı. Sunucu Stewart iki fotoğrafla, Obama'nın tartışmalardaki performansını özetlemeye çalıştı.

Obama ile eşi Michelle Obama'nın yan yana durduğu ilk fotoğrafta, özellikle Michelle Obama'nın suratının asık ve kızgın olması dikkat çekiyordu. İkinci fotoğrafta ise, Michelle Obama, mutlu şekilde kollarını açmış Obama'ya sarılırken görülüyor.

Stewart, esprili bir dille Obama'ya, ''Acaba bu fotoğraflardan hangisi birinci, hangisi ikinci münazaraya ait'' derken, Obama da gülümseyerek karşılık verdi.

'İlk tartışmada kötü bir gece geçirdim'

İlk tartışmada kötü bir gece geçirdiğini, performansının olması gerektiği gibi olmadığını itiraf eden Obama, ''Ancak meseleler, ilk münazaradan sonra da ikinci münazarada da değişmedi. Mitt Romney iyi bir performans sergiliyor, ama savunduğu temeller, son 4 yıldır üzerinde mücadele ettiğimiz, bizi içinden çıkılmaz hale getiren politikaların aynısı'' mesajını verdi.

Beyaz Saray'daki ilk 4 yılında, sağlık reformu, Irak'taki savaşın sona erdirilmesi, Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, otomotiv endüstrisinin kurtarılması, okul harçlarının düşürülmesi, eşcinsellerin haklarının geliştirilmesi gibi icraatlarından örnekler veren Obama, rakibi Romney'nin ise seçimleri kazanması halinde sadece en tepedeki zenginlere yarayan ekonomik politikalara geri döneceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama, ilk 4 yılında yapamadıkları işlerden bahsederken, Guantanamo askeri cezaevini hala kapamak istediğini de söyledi.