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Dünya
Deutsche Welle

Obama Suudi Arabistan'da KİK Zirvesi'ne katılıyor

ABD Başkanı Barack Obama, ikili ilişkilerin gerildiği Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Obama, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin zirvesine katılarak bir ilki gerçekleştiriyor.

21 Nisan 2016 13:01


ABD Başkanı Barack Obama Riyad'da KİK zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ağırlık noktasını İran oluşturdu.

Beyaz Saray: IŞİD'le mücadele konuşuldu

Beyaz Saray Obama'nın görüşmede IŞİD'le mücadeleyi öne çıkardığını duyurdu. Obama, Yemen'de yaklaşık bir haftadır devam eden ateşkesi de memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu 2015 yılının mart ayından beri Yemen'deki Husi milislerinin mevzilerine hava saldırıları düzenliyor.

ABD, Körfez ülkeleriyle ortak devriyeye çıkacak

Bu arada ABD ve Körfez ülkeleri, Yemen açıklarında ortak devriye için anlaşmaya vardı. ABD ve Körfez ülkelerinin savunma bakanları, ABD-KİK Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde toplandı. Toplantı sonrası ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif Zeyyani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zeyyani, İran'ın, başta Yemen ve diğer ülkedeki terör örgütlerine gönderdiği silahların engellenmesi için ABD ile denizlerde ortak devriye ve etkin iş birliği konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Obama'nın ilişkileri geren demeci

Obama'nın ABD'de çıkan "The Atlantic" dergisine verdiği bir demeç Suudi Arabistan'da tepkiyle karşılanmıştı. Obama, "Suudilerin Ortadoğu'yu İran'la paylaşması gerektiği" görüşünü savundu. Obama, bölgeye askeri müdahale çağrısında bulunan Avrupa ve Körfez ülkelerinin tutumunu da eleştirdi. Obama, sözkonusu çağrıları yapan ülkelerin kendilerinin herhangi bir adım atmadığına dikkat çekti.

Riyad'dan sonraki duraklar Londra ve Hannover

ABD Başkanı Obama Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamladıktan sonra İngiltere'ye geçecek. Obama pazar günü de Almanya'da bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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