Obama, Suriye'ye olası müdahaleyi değerlendiriyor

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'ye olası bir ABD askeri müdahalesinin, "bu ülkedeki krizi çözüme kavuşturmaya yardımcı mı olacağı yoksa işleri daha mı kötü hale getireceği" sorusuyla uğraştığını belirtti.

Obama, New Republic dergisine verdiği mülakatta, Suriye'de devam eden şiddete dair bir soruyu da yanıtladı.

Her sabah günlük başkanlık brifingi aldığını aktaran Obama, "İstihbarat ve ulusal güvenlik ekiplerimiz buraya geliyor ve beni bir önceki günün gelişmeleriyle ilgili bilgilendiriyor. İyi haberler çok nadiren oluyor" ifadelerini kullandı.

Obama, gününün büyük bir bölümünün, savaş, terörizm, etnik çatışmalar, masumlara yönelik şiddete dair haberlerle geçtiğini anlatarak, "Sürekli olarak boğuşmak zorunda olduğum konu, ABD'nin, ulusal çıkarlarımızı, güvenliğimizi ilerleten ve en yüksek ideallerimize, ortak insanlık anlayışına hitap eden şekillerde nerede ve nasıl müdahale edebileceği ya da hareket edebileceği hususu oluyor" açıklamasında bulundu.

Obama, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve ben bu kararlarla boğuşurken, sadece olağanüstü gücümüz ve kapasitelerimizi değil, aynı zamanda sınırlamalarımızı da muhtemelen çoğu kişiden daha fazla düşünüyorum. Suriye gibi bir durumda şu soruları sormak zorundayım; bu durumda bir fark yaratabilir miyiz? Askeri bir müdahalenin etkisi olur mu? Hala Afganistan'da olan askerlerimizi destekleme yeteneğimizi nasıl etkiler? Sahadaki müdahalemizin sonrasında ne olur? Daha da kötü bir şiddeti ya da kimyasal silahların kullanımını tetikler mi? Esad sonrası istikrarlı bir rejim için en iyi umutları ne sağlar? Kongo'da şu anda öldürülen onbinlere karşı Suriye'de öldürülen onbinleri nasıl tartarım?"

Obama, bu soruların basit sorular olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların üzerinde elinizden gelen en iyi şekilde çalışırsınız. Size göre tüm bu denklemleri dengeleyen kararlar alırsınız ve başkanlığınızın sonunda, geçmişe dönüp, 'doğru olmayanlardan daha fazla sayıda doğru karar aldım, yapabileceğim yerlerde hayatlar kurtardım ve ABD bu zorlu, tehlikeli dünyada bir iyilik gücü oldu' diyebilmeyi umarsınız."