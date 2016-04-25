Obama: Suriye'ye kara gücü göndererek Esad rejimini devirmek hata olurdu

'Suriye iç savaşında pasif bir politika izlediği için İran ve Rusya’nın önünü açmakla' eleştirilen ABD Başkanı Barack Obama, "ABD, İngiltere ya da diğer Batılı ülkelerin Suriye'ye kara gücü göndererek Esad rejimini devirmesi hata olurdu" dedi. Obama, ‘son derece karmaşık ve acıklı’ olarak tanımladığı Suriye krizinin sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi.

Karar'da yer alan habere göre; İran ve Rusya’ya siyasi çözüm için baskı yapılması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı bunun ‘son derece zor göründüğünü’ ifade etti. Obama daha önce Esad’ın kimyasal silah kullanmasını ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelemiş, ancak rejimin 2013’teki Doğu Guta kimyasal saldırısının ardından harekete geçmemişti.

‘Avrupa ile ABD arasında sınırları kaldıracak anlaşma’ olarak tanımlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleri, ABD Başkanı Obama’nın Alman Şansölyesi Merkel’i ziyaretiyle hız kazandı. Obama, görev süresi dolmadan anlaşmayı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Görev süresinin sonuna yaklaşırken Ortadoğu ve Avrupa turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere’nin ardından Almanya’ya geçti. Almanya Başbakanı Merkel ile Hannover Sarayı’nda bir araya gelen Obama’nın gündeminin ilk sırasında Avrupa’da büyük tartışmalara neden olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) yer aldı. Onbinlerce kişinin katıldığı peotestoların altında Hannover Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Hannover Sanayi Fuarı’nın açılısına katıldı.

Almanya'dan itiraz

Mevcut kuralların Avrupa ve Amerika arasındaki ticareti zorlaştırdığını savunan Obama’nın, görev süresinin dolacağı 2017 Ocak’ından önce anlaşmayı hayata geçirmek istediği belirtiliyor. Buna karşın Almanya İçişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD taviz vermediği takdirde anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi. “Amerikalılar kamu ihalelerini Avrupalı şirketlere açmak istemiyor. Bu serbest ticarete aykırı” diye konuştu. Görüşmelerin bugünkü ikinci ayağına İngiltere, Fransa ve İtalya’nın liderleri de katılacak.

İngiltere'ye AB uyarısı

İngiltere’de 23 Haziran’da yapılacak AB’den ayrılma referandumunda aktif bir şekilde taraf olan Obama, bu ülkeden ayrılmadan önce son uyarısını Transatlantik Anlaşması üzerinden yaptı. Obama, İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde ABD ile serbest ticaret anlaşması yapmak için 10 yıl daha beklemek zorunda kalacağını söyledi. Obama ayrıca Merkel’i göçmen krizi politikaları dolayısıyla överken, Suriye’deki taraflara da ateşkesi yeniden uygulama çağrısı yaptı.

Polisler görevi reddetti

Obama’nın ziyareti için alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde Vestfalya eyaletinden ek görevle Hannover’e çağrılan 300 polis, kendilerine kalmaları için verilen yerin pis olması nedeniyle görevi reddetti. Aşağı Saksonya’da bulunan ve eski bir kışla olan binada, geçen aylara kadar ülkeye gelen sığınmacıların kaldığı ortaya çıktı. Alman resmi ajansı DPA’ya konuşan polisler, binadaki odaların kan, idrar, dışkı ve kusmuk içinde olduğunu söyledi. Bazı polisler, odaların fotoğraflarını sosyal medyadan yayımladı.

Dünyanın yarısı serbest pazar olacak

Transatlantik Anlaşması’nın temelleri, Şubat 2013’te ABD Başkanı Barack Obama ve dönemin AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından atıldı. Geniş kapsamlı anlaşma, dünya hasılasının yaklaşık yarısına sahip ABD ile AB arasında gümrük vergilerinin sıfırlanması, yatırım kolaylıkları ve ölçülerin standardizasyonu gibi konuları içeriyor. Anlaşma ile ABD’den gelen gümrüksüz mallar, Türkiye’ye satılabilecek. Ancak Türkiye, mallarını gümrüklü satmak zorunda kalacak.