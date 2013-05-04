Obama: Suriye'ye ABD askeri senaryosu yok

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin "Bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz" dedi.

Kosta Rika'yı ziyaret eden Obama, başkent San Jose'da Devlet Başkanı Laura Chinchilla ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'ye ilişkin soruları da yanıtladı.

Obama, bir soru üzerine, Suriye'deki rejiminin sistematik biçimde kimyasal silah kullandığının doğrulanması durumunda, bu kanıtı uluslararası toplumla paylaşacaklarını, kimyasal silah kullanımının tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.

Esad rejiminin kimyasal silaha başvurduğu yönünde daha fazla kanıt elde edildiği takdirde ABD'nin tutumunun ne olacağının sorulması üzerine Obama, Amerikan kara kuvvetlerinin bölgeye gönderilmesini içeren bir senaryo öngörmediğini, bölgedeki diğer liderlerin de bu görüşü paylaştığını kaydetti.

Obama, bu konuda "dikkatli hareket edilmesi gerektiğini" özellikle vurguladı.