Obama, Suriye'li muhaliflere destek için talimat mı verdi?

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'deki bir komuta merkeziyle işbirliği yapılarak Suriyeli muhaliflere destek verilmesi için talimat verdiği ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı, Obama’nın, CIA ve ABD’nin diğer istihbarat birimlerine Suriyeli muhaliflere destek yetkisi veren bir başkanlık emrini imzaladığını bildirdi.

Obama’nın bu yıl içerisinde imzaladığı emre göre ABD, Türkiye ve müttefikleri tarafından yönetilen bir merkezle işbirliği içinde çalışıyor. Ancak ABD yönetiminden adını vermeyen bir yetkili tarafından da doğrulanan emrin ABD ajanlarına tam olarak hangi yetkileri verdiği bilinmiyor.

Reuters geçen hafta da Esad rejimini devirmeye çalışan Suriyeli muhaliflere yardım edilmesi için Katar ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Adana’da bir “sinir merkezi” kurulduğunu bildirmişti. Fakat Katarlı yetkililer bu merkezin ABD ile doğrudan ilgisi olmadığını iddia etmişti.

Amerikan haber kanalı NBC News dün Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) Türkiye üzerinden yaklaşık iki düzine uçaksavar füzesi ulaştırıldığını öne sürmüştü. Omuzdan atılan ve MANPAD diye de adlandırılan füzeler sayesinde Suriyeli muhaliflerin, ilk kez uçaksavar sahibi olduğu belirtilmişti.

ABD hükümeti bu haberi yalanlamazken, ÖSO yetkilisi Bessam el Dede "muhaliflerin elinde bu tip silahlar bulunmadığını" söyledi.