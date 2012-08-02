T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Suriye'li muhaliflere destek için talimat mı verdi?

Obama’nın, CIA ve ABD’nin diğer istihbarat birimlerine Suriyeli muhaliflere destek yetkisi veren bir başkanlık emrini imzaladığı iddia edildi

02 Ağustos 2012 13:46

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'deki bir komuta merkeziyle işbirliği yapılarak Suriyeli muhaliflere destek verilmesi için talimat verdiği ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı, Obama’nın, CIA ve ABD’nin diğer istihbarat birimlerine Suriyeli muhaliflere destek yetkisi veren bir başkanlık emrini imzaladığını bildirdi.

Obama’nın bu yıl içerisinde imzaladığı emre göre ABD, Türkiye ve müttefikleri tarafından yönetilen bir merkezle işbirliği içinde çalışıyor. Ancak ABD yönetiminden adını vermeyen bir yetkili tarafından da doğrulanan emrin ABD ajanlarına tam olarak hangi yetkileri verdiği bilinmiyor.

Reuters geçen hafta da Esad rejimini devirmeye çalışan Suriyeli muhaliflere yardım edilmesi için Katar ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Adana’da bir “sinir merkezi” kurulduğunu bildirmişti. Fakat Katarlı yetkililer bu merkezin ABD ile doğrudan ilgisi olmadığını iddia etmişti.

Amerikan haber kanalı NBC News dün Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) Türkiye üzerinden yaklaşık iki düzine uçaksavar füzesi ulaştırıldığını öne sürmüştü. Omuzdan atılan ve MANPAD diye de adlandırılan füzeler sayesinde Suriyeli muhaliflerin, ilk kez uçaksavar sahibi olduğu belirtilmişti.

ABD hükümeti bu haberi yalanlamazken, ÖSO yetkilisi Bessam el Dede "muhaliflerin elinde bu tip silahlar bulunmadığını" söyledi.

ETİKETLER

obamaabdsuriyemuhalif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24