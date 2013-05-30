'Obama Suriye'de uçuşa yasak bölge istedi'

Beyaz Saray’ın Pentagon’dan Suriye’de uçuşa yasak bölge kurmak için plan hazırlanmasını istediği öne sürüldü. Daily Beast’e göre Obama isyancıları silahlandırmaya da sıcak bakıyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye’deki krizin çözümü için askeri yöntemler yerine diplomasiye ağırlık verilmesini istediğini açıklamasına rağmen gizli bir plan hazırlattığı öne sürüldü.

Saygın haber dergisi Newsweek ile birleşen haber sitesi Daily Beast muhabiri Josh Rogin’in haberine göre Obama, Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) Suriye’de uçuşa yasak bölge için plan hazırlanması talimatını verdi.

Obama yönetiminden adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırılan habere göre uçuşa yasak bölge Fransa ve İngiltere tarafından da desteklenecek.



Muhaliflere resmi tanıma



AB’nin Suriye’ye silah ambargosunun süresini uzatmamasıyla isyancılara silah yardımının yolu açılırken ABD’nin de silah yollayacağı öne sürüldü.

Habere göre, geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Ortadoğu turu öncesinde Pentagon’a talimat iletildi. 8 Mayıs’ta düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Beyaz Saray, çeşitli federal ajanslardan Özgür Suriye Ordusu gibi muhalefetin ılımlı kanadını silahlandırma ve Suriye Ulusal Koalisyonu’nun meşru temsilci olarak tanımanın yaratabileceği sonuçları avantaj ve dezavantajlarıyla araştırmalarını istedi.

Adı açıklanmayan yetkili “Beyaz Saray hâlâ düşünüp taşınıyor. Fakat ya Cenevre görüşmeleri başarısız olursa? Başka seçenekleri hazırda tutmak ihtiyatlı bir tavır” dedi. Pentagon Sözcüsü Dave Lapan ise “Yeni bir planlama çabası yok. Genelkurmay çeşitli askeri seçenekler için dikkatli bir planlama yürütüyor” açıklamasını yaptı.

Daily Beast, ABD’nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ve Beyaz Saray’ın Ortadoğu Koordinatörü Phil Gordon’ın 9-11 Mayıs tarihlerinde Suriye muhalefetiyle görüşme için Türkiye’ye geldiklerini hatırlattı.

Ford’un dün İstanbul’da devam eden Ulusal Konsey toplantısına katılması dikkat çekerken Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bizzat toplantıya gelerek uzlaşma için devreye girdi.

Öte yandan Washington, Rusya’nın Esad hükümetine S-300 hava savunma sistemini teslim etme kararına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patrick Ventrell S-300’ler için, “Bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz” yorumunu yaptı. Ventrell, AB’nin Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunu kaldırmasına olan desteğini de dile getirdi.



'Silah göndermeyeceğiz'



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise AB Dışişleri Bakanları toplantısında çıkan karara rağmen Suriyeli muhaliflere silah göndermeyeceklerini duyurdu. Westerwelle, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Almanya Suriye’deki çatışma için silah göndermeyecek. Diğer ülkeler de benzer bir tavır içinde” dedi.

Suriye provası

Suriye'deki çatışmalar Hizbullah'ın devreye girmesi ile yeni bir sürece girerken, Ürdün, önümüzdeki hafta aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 18 ülkeden 15 bin askerin katılacağı bir tatbikata hazırlanıyor. Son gelişme 'Suriye'ye müdahale hazırlığı' olarak yorumlanıyor.

Fatih Akça'nın Yeni Şafak'taki haberine göre, Hizbullah'ın Suriye'deki çatışmalara müdahil olduğunu ilan ettiği bir dönemde, Ürdün geniş kapsamlı ve kritik bir tatbikata ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki hafta başlayacak 'Eager Lion 2013' tatbikatına aralarında Türkiye, ABD, İngiltere ve Katar'ın da bulunduğu 18 farklı ülkeden 15 binden fazla asker katılacak. Savaş manevralarının yanı sıra lojistik ve insani yardım hazırlıklarının da yapılacağı tatbikatın Suriye'ye müdahale hazırlığı olduğu iddia ediliyor. Batılı bir yetkili İsrail'in Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada 'Suriye'ye müdahale ihtiyacının ortaya çıkması ihtimaline karşı askerlerin tatbikattan sonra da Ürdün'de kalacağını' savundu.



Anormal gelişmeler için



Aynı siteye konuşan Ürdünlü bir yetkili de 'Hiç kuşku yok ki bu yılki tatbikat Suriye ile olası bir çatışmaya hazırlık. Ürdün bu sınırdaki normal olmayan gelişmelere karşı hazırlıklı olmalı' ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta başlayacak ve 2 hafta sürecek tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Bahreyn, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, Irak, İtalya, Lübnan, Pakistan, Polonya, Katar, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan ve Yemen katılacak.



Ürdün Patriot istemişti



Tatbikatta yer almayacak olan İsrail, Hizbullah'ın silahlandırılması konusundaki kırmızı çizgisini koruyor. Ürdün de Suriye'deki gelişmeleri, kendi istikrarına zarar vereceği gerekçesiyle kaygıyla izliyor. Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, ülkesinin savunma kapasitesini arttırmak için Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirmek istediklerini ve bu amaçla dost ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini açıklamıştı.