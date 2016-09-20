Obama: Suriye'de askeri çözüm olamaz



BM Genel Kurulu’nda ABD Başkanı sıfatıyla son kez konuşan Barack Obama Suriye krizinde diplomatik çözüm çağrısını yineledi. Obama, “Suriye’de kazanılacak nihai bir askeri zafer yok. Diplomasinin zorlu yoluna devam etmeliyiz” dedi. Obama, “Bu süre zarfında yardıma muhtaç Suriye halkına yardıma devam edilmesi ve siyasi çözüm arayanların desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Ortadoğu ve diğer bölgelerde radikal güçlerin uyguladığı şiddetin ve mezhepler arası çatışmaların kısa sürede geriye döndürülemeyeceğini belirtti ancak Suriye’deki iç savaş ve diğer krizlerin sona erdirilmesinde askeri çözümlerin değil, diplomatik çabaların etkili olacağına inancını tekrarladı. “Eğer dürüst olursak, hiçbir dış gücün farklı dini veya etnik toplulukları uzun süre birlikte yaşamaya zorlayamayacağını biliyoruz” diyen Obama “Toplulukların nasıl birlikte yaşayacağına dair temel sorular cevaplandırılmadan, radikal akımlara mensup kişiler yıkıma devam edecek. Sayısız insan acı çekecek” şeklinde konuştu.

“Sığınmacılara kalplerimizi açmalıyız”

Obama, uluslararası topluma Suriye ve diğer bölgelerdeki krizlerden kaçan sığınmacılara daha fazla yardım edilmesi çağırısında da bulundu ve “Daha fazla şey yapmalıyız, bir yuvaya ihtiyaç duyan sığınmacılara kalplerimizi açmalıyız” dedi.

Ülkelerin, konunun siyasi açıdan zorluğuna rağmen bu yardım çağrısına olumlu yanıt vermesini talep eden Obama, vatandaşların kendilerini sığınmacıların içinde bulunduğu duruma koymalarını istedi.

Obama konuşmasında Rusya’yı da sert bir dille eleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını kullanmayan Obama, Moskova’nın ‘güç kullanarak kaybolan onurunu’ yeniden kazanmaya çalıştığını kaydetti.

ABD Başkanı İsrail ile Filistin arasındaki krize de değindi. Obama İsrail’in, sürekli olarak Filistin topraklarını işgal edemeyeceğini kabul etmesi, Filistinlilerin de kışkırtmaları reddedip İsrail’in meşruiyetini tanıması halinde, iki tarafın da bundan kazançlı çıkacağını vurguladı.

“Duvarlarla çevrili bir ulus sadece kendini hapseder”

Barack Obama, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump’ın Meksika sınırına bir duvar inşa edeceği yönündeki vaadine gönderme yaparak, ülkelerin kendilerini dışa kapamamaları konusunda uyarıda bulundu. “Duvarlarla çevrili bir ulus sadece kendini hapseder” diyen Obama, “Hepimiz bir karar aşamasındayız. İşbirliği ve uyum içinde ileriye gidebiliriz ya da keskin hatlarla bölünmüş bir dünyaya geri dönebiliriz” şeklinde konuştu ve devletlerin, köklerin, dinlerin sınırlarının uluslararası siyasetin sınırları olamayacağını vurguladı.

"Rotada düzeltme yapılması gerek"

Obama ülkesinin ve diğer güçlü ülkelerin, dünyanın yüz yüze bulunduğu ciddi sorunların çözümünde kapasitelerinin sınırlı olduğunu kaydetti ve küreselleşmenin dünyayı daha da keskin hatlarla bölmemesi için ‘rotada bir düzeltme’ yapılması gerektiğini vurguladı.

Son 25 yılda dünyadaki demokrasilerin sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirten ABD Başkanı, “Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana geçen çeyrek yüzyılın ardından dünyada bugüne kadar olmadığı oranda daha az şiddet ve daha çok refah var” dedi ve ‘açık pazarlar, uluslararası hukuk ve demokrasinin içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın ilerlemesi için en iyi temeller' olduğunu kaydetti.