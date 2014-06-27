T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Suriye muhalefeti için 500 milyon dolar istedi

Obama yönetimi, Suriye'de ılımlı muhaliflere askeri eğitim ve teçhizat sağlanması gibi yardımlar için ABD Kongresi’nden 500 milyon dolar talep etti

27 Haziran 2014 02:35

ABD hükümetinin 2015 yılı Denizaşırı Operasyonlar raporunda yer alan açıklamaya göre, Suriye’deki ‘ılımlı muhalefete’, Suriye halkının savunulması için askeri eğitim ve teçhizat sağlanmasının yanı sıra muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde istikrar sağlanması ve 'terör saldırılarına' karşılık verilmesi hedefleniyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, Obama yönetimi, Ocak ve Şubat ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen konferansta ılımlı muhalefete daha fazla yardım yapılacağı sözünü vermişti.

Suriye’de rejime karşı savaşan ve Batının desteklediği Hür Suriye Ordusu son bir yıl içerisinde sahada büyük güç kaybetti.

El Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi sahadaki rejim karşıtı ana unsur haline gelirken, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) muhalif gruplara karşı savaşmaya başladı.

Ülkede ayrıca İslami Cephe ve Mücahitler Ordusu gibi güçlü gruplar da rejime karşı savaşıyor.

Ülkedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken iç savaş şu ana kadar 162 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıkladığı yeni rapora göre, ülkede toplam ölü sayısı 162 bini geçerken, çatışmalarda 8 bin 607’si çocuk 53 bin 978 sivil hayatını kaybetti.

 

ETİKETLER

barack obamasuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24