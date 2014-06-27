Obama, Suriye muhalefeti için 500 milyon dolar istedi

ABD hükümetinin 2015 yılı Denizaşırı Operasyonlar raporunda yer alan açıklamaya göre, Suriye’deki ‘ılımlı muhalefete’, Suriye halkının savunulması için askeri eğitim ve teçhizat sağlanmasının yanı sıra muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde istikrar sağlanması ve 'terör saldırılarına' karşılık verilmesi hedefleniyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, Obama yönetimi, Ocak ve Şubat ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen konferansta ılımlı muhalefete daha fazla yardım yapılacağı sözünü vermişti.

Suriye’de rejime karşı savaşan ve Batının desteklediği Hür Suriye Ordusu son bir yıl içerisinde sahada büyük güç kaybetti.

El Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi sahadaki rejim karşıtı ana unsur haline gelirken, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) muhalif gruplara karşı savaşmaya başladı.

Ülkede ayrıca İslami Cephe ve Mücahitler Ordusu gibi güçlü gruplar da rejime karşı savaşıyor.

Ülkedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken iç savaş şu ana kadar 162 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıkladığı yeni rapora göre, ülkede toplam ölü sayısı 162 bini geçerken, çatışmalarda 8 bin 607’si çocuk 53 bin 978 sivil hayatını kaybetti.