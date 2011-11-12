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Dünya

Obama: Suriye daha da tecrit edildi HONOLULU (A.A)

12 Kasım 2011 23:00

-Obama: Suriye daha da tecrit edildi HONOLULU (A.A) - 12.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya alması kararının, Suriye'yi daha da tecrit ettiğini söyledi.  Obama, Asya-Pasifik zirvesinin düzenlendiği Honolulu'da yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya alma ve bu ülkeye ekonomik yaptırımlar üzerinde düşünme kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.  ABD Başkanı hak ettikleri demokrasiye geçiş ve itibar arayışları sürdükçe Suriye halkını desteklemek ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın rejimine baskı yapmak için dost ve müttefikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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