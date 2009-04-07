Obama Sultanahmet'te

Ayasofya'da kedi sevdi

Sultanahmet'te Hüseyin süprizi

At Meydanı’nı yürüyerek geçti

Obama ilk olarak, Conrad Otel'inde, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu mensupları ve aileleriyle buluştu. Bu buluşma basına kapalı olarak yapıldı.Obama, daha sonra da İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Vekili Aram Ateşyan, Süryani Kadim Cemaati Metropoliti Yusuf Çetin ile görüştü.Bu görüşmeye katılmayan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ise Obama ile özel olarak görüşeceği öğrenildi.Obama'nın dini liderlerle yaptığı görüşme, gazetecilerin fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Obama daha sonra Başbakan Erdoğan ile beraber Ayasofya Müzesi'ne geçti.Obama ve Başbakan Erdoğan, saat 11.05'de Ayasofya Müzesi'ne geldiler. Müze Başkanı Haluk Dursun, Obama'ya müze hakkında bilgi verdi. Dursun, Ayasofya'nın tarihi, kubbe mimarisi, daha sonra Mimar Sinan tarafından yapılan güçlendirme çalışmalarını anlattı.Obama restorasyon iskelesinin kaldırılmasıyla ortaya çıkan müezzin mahfili ve minberin bulunduğu yeri de gezdi. Müzede minberin olduğu bölümü dikkatle inceleyen Obama, basın mensuplarının, "Müzeyi nasıl bulduğu" yönündeki sorusu üzerine, "Muhteşem" cevabını verdi.Obama, müzede bir sütunun kenarında oturan kediyi de okşadı. Obama'nın, Ayasofya ziyareti saat 11.21'te sona erdi. Gezi sırasında Barack Obama'ya Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da eşlik etti. Bu arada, müzedeki kediyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da sevdi.Obama, Ayasofya Müzesi'ni ziyaretinin ardından 11.32'de Sultanahmet camisine geldi. Camiye ayakkabılarını çıkartarak giren Obama'ya, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı ve Cami İmamı Emrullah Hatipoğlu bilgi verdiler.Cami kubbesinde hat ile yazılan 8 ismin yer aldığını anlatan Çağrıcı, bu isimlerin, "Allah, Muhammed, 4 halife Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ile peygamberin torunları Hasan ve Hüseyin" olduğunu bildirdi. Obama'nın, "Hüseyin" ismini duyduğunda tebessüm ettiği gözlendi.Hünkar ve müezzin mahfili ile mihrap hakkında da bilgi alan Obama, mihrabın önünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Çağrıcı ve Emrullah Hatipoğlu ile basın mensuplarına poz verdi.Obama, camiyi "Güzel" bulduğunu belirterek, müftü ve hocalara teşekkür etti. Obama, saat 11.46'da camiden ayrıldı.Bu arada, Barack Obama'ya tercümanlık yapan kadın görevli ile camiye giren kadın basın mensuplarının başlarını örttükleri gözlendi.Sultanahmet Camisi ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da hazır bulundu.ABD Başkanı Barack Obama'nın Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'ni ziyareti nedeniyle bu bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.Müze ve caminin bulunduğu alan bariyerlerle çevrilerek vatandaşların bu alana girişine izin verilmedi. Ayrıca, ziyaret sırasında tramvay seferleri de durduruldu. Tramvay yolu üzerindeki restoranlar güvenlik gerekçesiyle müşteri kabul etmedi.İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, bölgeye gelerek güvenlik önlemlerini yerinde denetledi.Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama ile kendisine eşlik eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Müzesi ziyaretinin ardından müze ile Sultanahmet Camisi arasındaki "At Meydanı"nı yürüyerek geçti.Öte yandan, vatandaşlar da polisin oluşturduğu bariyerin arkasından liderleri görmeye çalıştı.