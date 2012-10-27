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Dünya

Obama: Şu an beni en çok endişelendiren şey Facebook

ABD Başkanı Barack Obama, kızları hakkında kendisini en çok endişelendiren şeyin, 'Facebook' olduğunu söyledi

27 Ekim 2012 12:50

ABD Başkanı Barack Obama, seçim kampanyası kapsamında gençlik ve müzik kanalı MTV'ye konuk oldu. Katıldığı programda, kızları Saşa ve Malia hakkında kendisini en çok neyin endişelendirdiği sorusuna, sosyal paylaşım sitesi olan "Facebook" cevabını verdi.

Obama, "Şu an beni en çok endişelendiren şey Facebook. Bakın Facebook'un kurucuları internette bir devrim yaptı. Ama Malia herkesin tanıdığı bir genç ve ben onun özel hayatını korumak durumundayım. Yaşı geldiğinde kendi kararlarını verebilir ama şu an güvenlik gerekçeleriyle bir Facebook sayfası yok" dedi.


'Nasıl olsa gizli servis koruyor'


Başkan Obama, "Büyük kızınız Malia'nın bir sevgilisi olması fikrinden korkuyor musunuz?" sorusuna şaka yollu bir yanıt verdi.

Obama, "Sevgili... Bir sevgilisi olabilir. Nasıl olsa gizli servis tarafından korunuyor. Bu konuda çok endişeli değilim" dedi.

Söz konusu programda, Başkan Obama ile küresel ısınma ve eşcinsel evlilik gibi konularda da değinildi.

Küresel ısınmaya insanların neden olduğu konusunda bilim adamlarına katıldığını ifade eden Obama, eşcinsel evliliğin yasal olup olmacağına eyalet bazında karar verilmesinin daha doğru olacağı görüşünü savundu.

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