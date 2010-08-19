T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA SÖZÜNÜN ARKASINDA COLUMBUS (A.A)

19 Ağustos 2010 00:11

-OBAMA SÖZÜNÜN ARKASINDA COLUMBUS (A.A) - 18.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül terör saldırısında yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu ve bugün ''sıfır noktası'' olarak adlandırılan yerin yakınında cami inşa etme projesi ile ilgili  söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.  Ohio'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obama, ''Sözlerinin arkasında olduğunu'' ifade etti.   Obama, projeye ilişkin olarak, ''ABD'deki Müslümanlar, dinsel vecibelerini yerine getirirken, ABD'deki herkesin sahip olduğu haklara sahiptirler'' demişti. Projeye karşı çıkanlar, Obama'nın bu sözlerine tepki göstermişti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24