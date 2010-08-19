-OBAMA SÖZÜNÜN ARKASINDA COLUMBUS (A.A) - 18.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül terör saldırısında yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu ve bugün ''sıfır noktası'' olarak adlandırılan yerin yakınında cami inşa etme projesi ile ilgili söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Ohio'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Obama, ''Sözlerinin arkasında olduğunu'' ifade etti. Obama, projeye ilişkin olarak, ''ABD'deki Müslümanlar, dinsel vecibelerini yerine getirirken, ABD'deki herkesin sahip olduğu haklara sahiptirler'' demişti. Projeye karşı çıkanlar, Obama'nın bu sözlerine tepki göstermişti.