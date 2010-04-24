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Dünya

'Obama sözlerini tutmadı'

ABD'deki en büyük Ermeni kuruluşlarından ANCA, Obama'nın 24 Nisan açıklaması karşısında hayal kırıklığı duyduklarını dile getirdi.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'deki en büyük Ermeni kuruluşlarından Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklaması karşısında hayal kırıklığı duyduklarını dile getirerek, Obama'yı sözlerini tutmamakla eleştirdi.


Obama yine 'Meds Yeghern' dedi


Açıklamada, ''Obama'nın, Türkiye'nin tehditlerine yine utanç verici biçimde teslim olduğu, insanlığa karşı suçu tanımlamada örtmece ve kaçamak terimler kullandığı, sözde 'soykırımı' bir kez daha tam anlamıyla tanımadığı'' ifadesi kullanıldı.


ANCA Başkanı Ken Hachikian, açıklamasında, Obama'nın ''soykırım'' sözcüğünü kullanmamasıyla ilgili olarak, ''Tam anlamıyla kınamaması ve anmamasından duyduğumuz derin hayal kırıklığını dile getirmede, ABD ve dünyadaki Ermenilerle birlikte duruyoruz'' dedi.


''Obama'nın, ya 'soykırımı' tanıma sözünü onurlandırma ya da Türkiye'nin doğruluk ve adaleti inkarında suç ortağı olmayı sürdürme seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu'' iddia eden Hachikian, ''Maalesef Obama yanlış seçeneği seçti'' ifadesini kullandı.

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