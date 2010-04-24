'Obama sözlerini tutmadı'

T24 -

Açıklamada, ''Obama'nın, Türkiye'nin tehditlerine yine utanç verici biçimde teslim olduğu, insanlığa karşı suçu tanımlamada örtmece ve kaçamak terimler kullandığı, sözde 'soykırımı' bir kez daha tam anlamıyla tanımadığı'' ifadesi kullanıldı.ANCA Başkanı Ken Hachikian, açıklamasında, Obama'nın ''soykırım'' sözcüğünü kullanmamasıyla ilgili olarak, ''Tam anlamıyla kınamaması ve anmamasından duyduğumuz derin hayal kırıklığını dile getirmede, ABD ve dünyadaki Ermenilerle birlikte duruyoruz'' dedi.''Obama'nın, ya 'soykırımı' tanıma sözünü onurlandırma ya da Türkiye'nin doğruluk ve adaleti inkarında suç ortağı olmayı sürdürme seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu'' iddia eden Hachikian, ''Maalesef Obama yanlış seçeneği seçti'' ifadesini kullandı.