'Obama sözde 'soykırım'ı erteleyecek'

Los Angeles Times gazetesi, Obama'nın 24 Nisan açıklamasını, Türkiye'nin desteğini riske atmamak için ertelemeyi düşündüğünü yazdı.



ABD'de yayımlanan Los Angeles Times gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan açıklamasını, Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde Türkiye'nin desteğini riske atmamak için ertelemeyi düşündüğünü yazdı.



Gazetede Washington mahreçli Paul Richter imzasıyla yayımlanan yazıda, Obama yönetiminin yardımına ihtiyaç duyduğu Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırmaktan endişe ettiği ve seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi Ermeni iddialarını tanımada tereddüt ettiği tezi işlendi.



Yazıda Amerikan yönetiminin Ankara'nın Afganistan, Irak, İran ve diğer güvenlik konularında desteğine ihtiyaç duyduğu ve Türkiye'nin desteğini sıkıntıya sokmaktan endişe ettiği belirtildi. Washington'daki yetkililerin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ilerlemeden söz ettiği ve başkanlık açıklamasını ertelemeyi düşündüğü ileri sürülen yazıda, sınırın yeniden açılmasının konuşulması gibi ikili ilişkilerde sıcak bir ortamın gelişmesinin ABD'den gelecek bir açıklamayla engellenmesinin istenmediği kaydedildi. Yazıda, Obama'nın Nisan ayında Türkiye'ye yapacağı ziyarete de dikkat çekilerek, konunun hassasiyetine vurgu yapıldı.



Gazeteye konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Michael Hammer, Amerikan yönetiminin Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki ilerlemeden cesaretlendiğini, iki ülkenin geçmişe ilişkin açık ve dürüst bir diyaloğa girmesinin önemli olduğunu söyledi.



ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden, Brookings Institute adlı düşünce kuruluşunun Türkiye programı yetkilisi Mark Parris, Ermenistan'a karşı daha fazla açılımda bulunmanın Türk liderleri için iç kamuoyunda risk taşıdığını, özellikle Obama'nın 24 Nisanda "soykırım" ifadesini kullanması halinde Türk liderlerin daha fazla açılım için isteksiz olacağını savundu.



Kongrede Ermeni iddialarıyla ilgili tasarısını sunma hazırlığındaki Demokrat Parti California Milletvekili Adam Schiff, "Şu sırada öne sürülen tartışma, eski bıktığımız şeylerin tekrarı. Bu da, 'Soykırımı tanımalıyız, ama bu yıl değil"' diye konuştu.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluşun direktörü Aram Hamparian ise iyimser olduğunu belirterek, "Obama sözünün adamı ve bu konuda hep kristal berraklığında oldu" dedi.

Gazete, Türk yetkililerin de konuya halen ihtiyatlı yaklaştığını ve durumu riskli gördüğünü yazdı.



Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi (CSIS) Türkiye projesi direktörü Bülent Alirıza, "Türkler, tasarının oluşturduğu tehlikenin bir yere gitmediğinin tamamen farkında" diye konuştu.

