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Dünya

'Obama soykırıma inanıyor'

Fransa Ermeni Kuruluşlar Koordinasyon Konseyi'nin başkanı Alexis Govciyan, Obama'nın 'soykırım'a inandığını öne sürdü.

25 Nisan 2009 03:00

Fransa Ermeni Kuruluşlar Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) başkanı Alexis Govciyan, Obama'nın 'soykırım'a inandığını öne sürdü.

Ermeni diasporasınca düzenlenen 24 Nisan gösterileri, dün Fransa'nın birçok kentinde gerçekleştirildi. Başkent Paris'te Türkiye'nin Turizm Ofisi önünde gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Gösteride `Katil Türkiye', `Soykırımı tanımayana Avrupa yok' gibi sloganlar atılırken, gerek iktidar ve muhalefet partilerini temsil eden bazı milletvekilleri de gösteride söz alarak, Türkiye'yi, 1915 Olayları'nı `soykırım' olarak tanımaya davet etti.

Ermeni diasporası `soykırım günü' olarak kabul ettiği dün Fransa'da çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Fransa'daki Ermeni derneklerini bir araya getiren CCAF adlı konfederasyonun başkanı Alexis Govciyan, ABD Başkanı Obama'nın `soykırım' sözcüğünü kullanmasının önemli olmadığını, Obama'nın sonuç itibariyle soykırımın varlığına inandığını, Türkiye'de üstü örtülü bir biçimde tekrarladığını vurguladı. Govciyan, bu sözcüğü günün birinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ağzından duymak istediklerini söyledi.

Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi (CCAF) Başkanı Alexis Govciyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın, bugünkü konuşmasında `soykırım' sözcüğünü kullanmadığını gösteri sırasında haber aldıktan hemen sonra Doğan Haber Ajansı'na konuştu.

'Gül 'soykırım' derse o gün çok önemli olacaktır'

Govciyan, ABD Başkanı'nın, Türkiye'deyken yaptığı konuşmada, Ermeni meselesiyle ilgili önceki görüşlerini muhafaza ettiğini anımsatarak, "Obama bugün (dün) `soykırım' sözcüğünü kullanmadıysa bile, biz çalışmalarımızı, her yerde olduğu gibi ABD'de de sürdüreceğiz. Sonuç itibariyle soykırım bir hakikat. Bugün (dün) Obama'nın dedikleri ya da demediklerinden ziyade önemli olan, Türkiye'de ciddi bir uyanış olmasıdır. Bir gün Cumhurbaşkanı Gül, `Soykırım olmuştur' der ve artık bu aşamayı atlamamız gerektiğini söylerse, esas o gün çok önemli olacaktır'' dedi.

Alexis Govciyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın dün yaptığı açıklamada, soykırımın tanınmasının, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde bir önkoşul olmayacağını söylemesiyle ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunarak, ``Bu kesinlikle kabul edilemez birşey. Soykırımın tanınması bir önkoşul ya da bir müzakere konusu olamaz. Eğer soykırım olduysa, ki olmuştur, bu durum olduğu gibi kabul edilmelidir. Bu müzakere edilebilir bir mesele değildir" şeklinde konuştu. Govciyan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması yönünde atılan adımları olumlu bulduğunu, bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. (DHA)

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