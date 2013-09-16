Obama, Putin'in eleştirilerine cevap verdi: Soğuk savaş döneminde değiliz

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan basınına yazdığı bir mektupla, kendisini eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yanıt verdi. Obama, "Soğuk Savaş'ta değiliz. Bu konu bir ABD-Rusya rekabeti değil" dedi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, ABC'ye konuşan Obama, Suriye 'deki kimyasal silahların imhası planının "ABD'yi daha pozitif bir pozisyona soktuğunu" söyledi. Obama, "Amacımız Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçmek ve bu konuda büyük bir potansiyel görüyorum. Kongreden onay alma sürecinin ve ardından diplomasinin devreye sokulmasının da ABD'yi daha iyi bir pozisyona getirdiğini düşünüyorum" dedi.

Obama, New York Times gazetesine yazdığı bir mektupta ABD'yi demokrasi değil, saldırı yanlısı bir ülke olarak tanımlayan Putin'e de yanıt verdi. Obama, "Eğer amacımıza ulaştıysak doğru şeyi yapmışız demektir. Putin'in bu konuda sorumluluk paylaşmasından memnunum" dedi.

Mektubun yayınlanmasının ardından "Putin'in, Obama'ya karşı galibiyeti" yorumları yapılmıştı. Obama bu karşılaştırmaya karşı çıktı. Obama, "Putin'in bizimle aynı değerlere sahip olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

'İran'ın çıkarması gereken ders, bu gibi sorunlara diplomatik çözümler bulunduğunun görülmesidir'

Obama, bu süreçte İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile mektuplaştığını da ilk kez açıkladı ve nükleer programı nedeniyle ihtilaf yaşadığı Tahran'a da mesaj yolladı. Obama, "Onların buradan çıkarması gereken ders, bu gibi sorunlara diplomatik yollardan çözüm bulunduğunun görülmesidir" şeklinde konuştu.

Kerry'den Şam'a uyarı

İsrail 'de konuşan Dışişleri Bakanı Kerry ise Şam rejimini bir kez daha uyardı. Kerry, "Kimyasal silah anlaşmasına uymazsanız, askeri operasyon seçeneği hala masada" dedi. Kerry, anlaşmanın Suriye'yi kimyasal silahlardan arındıracağına inandığını da sözlerine ekledi.