-OBAMA, ŞİRKETLERİ KORUMA UĞRAŞINDA WASHINGTON (A.A) - 23.09.2010 - Obama yönetimi, ''değerinin altındaki'' Çin para birimi yuana karşı ABD'li şirketleri korumak için yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde demokratlar, Obama yönetimine, ''değerinin altındaki'' yuana karşı ABD'li şirketleri ve çalışanları korumak için yeni enstrümanlar kazandıracak yeni bir tasarıyı Kongre'den geçirmeyi planlıyor. ABD Başkanı Barack Obama ile Çin Başbakanı Wen Jiabao, bugün akşam biraraya gelecek. Obama, hafta başında yaptığı açıklamada, Çin'in, yuanın değerinin artması için gerekenleri tam olarak yapmadığını belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin hükümeti ile yapılan ikili ve çok taraflı müzakerelerde, yönetimin elini kuvvetlendirecek yasal düzenlemenin Kongre'den geçmesinin zamanı olduğunu kaydetti. Pelosi, ''Çin hükümeti, para birimi yuanın, piyasa güçlerine cevap vermesine izin vermesi durumunda; bu ABD'de bir milyon iş yaratacak ve ABD Hazinesi'ne herhangi bir maliyet getirmeksizin, Çin ile yapılan ticaretten doğan açık da yılda 100 milyar dolar azalacak'' dedi. Kaynaklar, düzenlemenin gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini belirtiyorlar. Ancak düzenlemenin Senato'daki durumu belirsiz. Birçok senatör, Kasım ayında seçimlerin bulunduğunu, sürenin çok dar olduğunu düşünüyor. Çin Merkez Bankası, Haziran ayında, para birimi yuanı dalgalanmaya bıraktığını açıkladı. Ancak geçen zamanda yuanın değeri ABD Doları karşısında sadece yüzde 1,8 arttı. Eleştiriler, yuanın değerinin dolar karşısında yüzde 25 ile yüzde 40 artması gerektiği üzerinde duruyor. ''KONU, SİYASALLAŞTIRILMAMALI''- Çin Başbakanı Wen ise Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmazlığının çözüleceğine inandığını söyledi. ABD'li işadamlarına hitap eden Wen, yuanın değerinin ABD'nin dış ticaret açığıyla ilişkisi olmadığını ve siyasallaştırılmaması gerektiğini kaydetti. Wen, ''ABD'nin Çin ile ticaretinden doğan açığın temel nedeni yuanın değeri değil, ancak iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların yapısı'' diye konuştu.