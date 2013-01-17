Obama silah kontrolü için adım attı

ABD Başkanı Barack Obama, silah kontrolüyle ilgili Kongre'nin onayına gerek olmayan 23 Başkanlık Emri'ni imzalayarak, yürürlüğe koydu.

Obama Beyaz Saray'da, silah şiddeti mağdurları, aileleri, 20'si çocuk 26 kişinin hayatını kaybettiği Newton'tan gelen aileler, silah kontrolüyle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri, sporcular, bazı yönetim ve Kongre üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Obama'nın konuştuğu kürsünün yanına da Obama'ya silah kontrolü konusunda mektup yazan 4 küçük öğrenci oturdu.

Obama, konuşmasında, çocukları korumanın ayrılıklar yaratan bir sorun olmaması gerektiğini belirterek, toplum olarak çocukları korumanın birinci görevleri olduğunu ve buna göre yargılanacaklarını söyledi.

Yanında oturan 4 öğrencinin kendisine yazdığı mektuplardan bölümler okuyan Obama, "Onların sesi bizi değişime çağırıyor" dedi.

Newton'daki saldırıdan şu ana kadar, bir ay içinde ABD'de 900 kişinin silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Obama, bu nedenle şimdi harekete geçme zamanı olduğunu ve bu konuda kendi üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden başkanlığında 1 ay süren araştırmalar sonucunda hazırlanan öneriler doğrultusunda, silah kontrolünü sağlamak için 23 ayrı "başkanlık emrini" açıkladı.

Obama, bu emirlerinin güvenlik güçleri ve akıl hastalığı merkezlerine ihtiyaç duydukları araçları sağlayacağını kaydetti.

"Başkanlık Emirleri" arasında, silah alımında kişilerin geçmiş araştırmalarına yönelik mevcut sistemde iyileştirilmeler yapılması, silah şiddetine yönelik federal araştırmaların yapılmasının sağlanması ve bu konudaki engellerin kaldırılması, okullara daha fazla danışman atanması, zihin sağlığı merkezlerine erişim imkanlarının güçlendirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Söz konusu planın, 500 milyon dolarlık, 20 yıla aşkın süredir silah kontrolü konusunda yapılan en kapsamlı plan olduğu belirtiliyor.

Obama'dan Kongre'ye çağrı...

Obama, kalıcı ve gerçek bir değişim yaratmak için bazı konularda Kongre'nin harekete geçme zorunluluğu bulunduğunu belirterek, Kongre'ye de bir dizi çağrıda bulundu.

ABD'de silah alan kişilerin yüzde 40'ının herhangi bir geçmiş araştırması yapılmadan silah sahibi olduğuna işaret eden Obama, Kongre'den, silah fuarlarında satılanlar dahil, silah alımında, kişilere geçmiş araştırmasının yapılmasının zorunlu tutulması konusunda düzenleme yapmasını istedi.

Obama, askeri tarzdaki silah ve mühimmatların satışının yasaklanması konusunda da Kongre'ye çağrı yaparak, "Savaşlar için dizayn edilen bu silahlar sinema salonuna girmemeli" dedi.

Kongre'den federal düzeyde silah ticareti yasasını çıkarmasını, zihin sağlığı merkezleri ile okulların güvenliği için daha fazla fon ve destek ayırmasını, daha fazla polis istihdamı sağlamasını isteyen Obama, ayrıca Kongre'den 6 yıldır atamadığı Tütün, Alkol, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu direktörünün atamasını artık yapması, bu noktada da 2011 yılında bu yana görevi vekaleten yürüten, kendisinin aday gösterdiği Todd Johnes'i onaylaması çağrısını yaptı.

Amerikan halkına çağrı...

Obama, anayasanın silah alımını kişisel özgürlük olarak gören ikinci maddesine karşı olmadığını ifade ederek, silah sahipliği geleneğine, spor amaçlı silahların kullanılmasına saygı duyduğunu da söyledi.

Silah kontrolü konusundaki tüm düzenlemelerin hayata geçmesinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Obama, Kongre ve vatandaşları silah lobileri ve çıkar gruplarının propagandalarına karşı uyardı.

Obama, yine de şu anki dönemin diğerlerinden farklı olduğunu ve konuya karşı Amerikan halkının bugüne kadar hiç olmadığı kadar duyarlı olduğunu hatırlattı. Amerikan halkına seslenen Obama, "Değişimin tek yolu Amerikan halkının bunu talep etmesi. Bunu Amerikan halkı talep etmeden yapamayız" dedi.

Obama, vatandaşlardan Kongre üyeleriyle temasa geçmelerini isteyerek, Kongre üyelerine, silah lobilerinden "A" derecede puan ve seçim kampanyalarına destek almanın mı yoksa bir çocuğun hayatta kalmasının mı daha önemli olduğunu sormalarını istedi.

Obama, Newton'da hayatını kaybeden Grace adlı öğrencinin yaptığı resmi de Oval Ofis'teki özel çalışma bölümünün duvarına astığını söylerken, Grace'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Obama, konuşmasının ardından 23 başkanlık emrini imzalayarak, yürürlüğe koydu.