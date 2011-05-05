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Dünya

OBAMA ''SIFIR NOKTASINDA'' NEW YORK (A.A)

05 Mayıs 2011 23:23

-OBAMA ''SIFIR NOKTASINDA'' NEW YORK (A.A) - 05.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan komandosu tarafından öldürülmesinden sonra, New York'ta 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin bulunduğu ''Sıfır Noktasını'' ziyaret etti. Obama buradaki konuşmasında, ''Asla unutmayacağız derken ciddiyiz. Askerlerimizin cesareti ve olağanüstü çalışmaları sayesinde, pazar günü olan bitenler bütün dünyaya bir mesaj verdi ama aynı zamanda bize de bir mesaj verdi: Asla unutmayacağız derken ciddiyiz'' ifadesine yer verdi. Sıfır Noktasına gitmeden itfaiyecilere de uğrayan Obama, burada itfaiyecilerle el sıkıştı ve şakalaştı.

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