T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, selefine sormak istediği soruyu açıkladı

"Eğer yalnızca unvan, süs, şöhret ve güç seviyorsanız, başkan olmanın bu yönleri çabuk soluyor"

28 Aralık 2015 22:41

ABD Başkanı Barack Obama, kendisinden sonra seçilecek kişiye sormak isteyeceği soruyu açıkladı.

NPR’ye verdiği söyleşide Steve Inskeep’in sorularını yanıtlayan Obama, “Sizden sonra seçilecek kişiye ne sormak isterdiniz” sorusu karşısında kararsız kalan ve yanıtlamadan önce “düşünmesi gerektiğini” söyleyen Obama, “Şunu sorabilirdim, ‘Bunu neden yapmak istiyorsun?” yanıtını verdi. Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Klişe bir cevap vereceklerini veriyorum, çünkü adaylar böyle yapar. Ancak başkan olarak size şunu söylüyorum ki, eğer yalnızca unvan, süs, şöhret ve güç seviyorsanız, başkan olmanın bu yönleri çabuk soluyor. En azından benim için böyle oldu.”

 

ETİKETLER

obamaselefbaşkana soru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24