Obama, selefine sormak istediği soruyu açıkladı

ABD Başkanı Barack Obama, kendisinden sonra seçilecek kişiye sormak isteyeceği soruyu açıkladı.

NPR’ye verdiği söyleşide Steve Inskeep’in sorularını yanıtlayan Obama, “Sizden sonra seçilecek kişiye ne sormak isterdiniz” sorusu karşısında kararsız kalan ve yanıtlamadan önce “düşünmesi gerektiğini” söyleyen Obama, “Şunu sorabilirdim, ‘Bunu neden yapmak istiyorsun?” yanıtını verdi. Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Klişe bir cevap vereceklerini veriyorum, çünkü adaylar böyle yapar. Ancak başkan olarak size şunu söylüyorum ki, eğer yalnızca unvan, süs, şöhret ve güç seviyorsanız, başkan olmanın bu yönleri çabuk soluyor. En azından benim için böyle oldu.”