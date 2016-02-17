Obama: ABD Trump'ı seçmeyecek, bu iş reality şova benzemez

ABD Başkanı Barrack Obama, milyarder işadamı ve televizyon yıldızı Donald Trump'ın başkan olamayacağını söyledi ve Beyaz Saray görevi için "Seçmen Trump'ı seçmeyecek. ABD Başkanlığı'nın ciddi bir iş olduğunu çok iyi biliyorlar" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Obama, New Hempshire eyaletindeki ön seçimleri kazanan Cumhuriyetçilerin Başkan aday adayı Trump için "Başkan olamayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan halkına inancım tam" dedi.

Trump yapılan anketlerde Cumhuriyetçi adaylar arasında önde gidiyor ve Cumartesi günü yapılacak Güney Carolina ön seçimleri için de favori gösteriliyor.

Asean ekonomik zirvesinde konuşan Obama, Trump hakkında gelen sorular üzerine "Seçmen Trump'ı seçmeyecek. ABD Başkanlığı'nın ciddi bir iş olduğunu çok iyi biliyorlar" dedi.

Obama sözlerine "Bu iş bir reality şova benzemez. Bir terfi ya da pazarlama kampanyası da değil. Zor bir iş. Başkanlık görevi sivri sözler ve sizi her gün haber bültenlerine taşıyacak açıklamalar anlamına gelmez" diyerek devam etti.

Trump - Obama gerginliği

Donald Trump ise Obama'nın sözlerine "Amerika'ya bu kadar zarar vermiş olan bir Başkan tarafından eleştirilmeyi iltifat olarak kabul ederim" diyerek yanıt verdi.

Donald Trump ve Barack Obama arasındaki gerginlikler, ünlü işadamının Başkan adaylığı açıklamasının öncesine dayanıyor.

Trump, Obama ilk kez Başkanlık görevine seçildiği dönemde, ABD doğumlu olduğunu ispatlamasını ve doğum belgesini kamuoyu ile paylaşmasını istemişti.

Trump'ın seçim kampanyası ise Meksika sınırına duvar örülmesi, Müslüman mültecilerin ülkeye kabul edilmemesi gibi çokça tartışılan politikalardan oluşuyor.

Cumhuriyetçi Başkan aday adayı Trump, Başkan seçilmesi halinde ABD'de yaşayan 11 milyon kaçak göçmeni sınır dışı edeceğini söylüyor.