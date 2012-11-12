Obama seçildi diye işçilerini kovdu

ABD’de geçen haftaki seçimlerde Barack Obama’nın yeniden başkan seçilmesi durumunda işçilerini kovacağını söyleyen bir CEO dediğini yaptı.



ABD’nin enerji sektöründen kömür tedariği yapan Ohio merkezli Murray Energy’nin CEO’su Robert Murray, Cumhuriyetçi aday Mitt Romney’nin seçimi kaybetmesi durumunda çalışanlarını işten çıkaracağını iddia etmişti.

Murray Obama’nın zaferinin ardından şirketinin üç farklı biriminden toplam 150 çalışanını işten çıkardı.

Şirketin işten çıkarmalar başlamadan önce toplam 3 bin çalışanı vardı. Şirket yetkilisi Gary Broadbent, işten çıkarmaların devam edeceğini ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Robert Murray’nin Obama’nın kömüre karşı açacağı savaşa tepki olarak toplu işten çıkarmalar yaptığı belirtildi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın rakamlarına göre, ülkede Ekim ayı itibariyle birlikte kömür sektöründe toplam 80 bin kişi çalışıyor.