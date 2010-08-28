Obama: Savaşı bitirme sözümü tuttum

T24 - Başkan Barack Obama, Irak’taki savaş sona ererken ülkesinin sorumluluğunun savaştan dönen askerlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek olduğunu söyledi.



Bugün yaptığı haftalık konuşmasında Obama, Amerika’nın askerlerine karşı sorumlulukları olduğunu ve ahlaki açıdan bu sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.



Başkan Obama kampanyası sırasında ve göreve geldikten sonra Irak’taki savaşı “sorumlu bir şekilde” sona erdireceği sözünü vermişti. Konuşmasında bu sözüne değinen Obama, “Yaklaşık 7 yıl süren savaşın ardından Irak’taki muharip birliklerimizi çekiyoruz ve savaşı sorumlu bir şekilde sona erdirme konusunda önemli bir adım atıyoruz” dedi.



“Kampanyam sırasında Irak savaşını bitireceğim sözünü vermiştim; işte şimdi bu sözümü tutuyorum” diyen Obama, göreve başladığından beri Amerika’nın Irak’tan yaklaşık 90 bin askerini çektiğini de hatırlattı.



“Her egemen, bağımsız ulus gibi Irak da kendi yolunu çizmekte özgürdür” şeklinde konuşan Başkan Obama, “Gelecek yılın sonunda bütün askerlerimiz Irak’tan çekilecek” dedi.



Obama, konuşmasında ülkesinin savaşta hizmet veren ve hatta fiziksel ya da ruhsal yaralar alan askerlere yönelik sorumlulukları üzerinde durdu.



Başkan, yönetiminin "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" ile mücadele eden askerler için özel sağlık görevlileri atayacağının altını çizdi. Ekonominin içinde bulunduğu durumun da farkında olduğunu vurgulayan Barack Obama, “bu zor şartlarda cepheden dönen askerlerimizin iş bulabilmeleri için devlet dairelerine emir verdiğini” açıkladı.



Başkan Obama’nın Salı günü de Irak’taki muharip güçlerinin tamamen çekilmesine ilişkin Beyaz Saray’da bir açıklama yapması bekleniyor.





Amerikalı yetkililer: 'Bundan sonra görev Iraklı siyasetçilerin'



Amerika’nın Irak’taki muharip güçlerinin çekilmesi geride hiç Amerikan askeri kalmayacağı anlamına gelmiyor. Irak’ta kalan yaklaşık 50 bin Amerikan askeri bundan sonra Iraklı güvenlik güçlerinin eğitiminde görev alacak. Gelecek yılın sonuna kadar bütün Amerikan güçlerinin Irak’tan çekilmesi planlanıyor.



Ancak Iraklı siyasetçiler ve bazı komutanlar, Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesinden duydukları endişeyi sık sık dile getiriyor. Ülkede seçimin ardından aylar geçmesine rağmen hükümet kurulamamış olmasının, Amerikalı askerlerin de çekilmesiyle birlikte direnişçilerin elini güçlendirebileceği endişesi hakim. Ancak son aylarda giderek daha yüksek sesle dile getirilen bu endişelere rağmen Barack Obama, kampanyası sırasında verdiği en önemli sözlerden biri olan “Irak’tan çekilme” sözünde geri adım atmak istemedi. Zira Amerika’da yaklaşan Kasım seçimleri öncesi seçmenlerin dikkatle izlediği iki önemli konudan birisi ekonomi diğeri ise Irak ve Afganistan’daki savaşlar.



Yine de zaman zaman Amerikalı yetkililer, gelecek yılın sonunda tamamen çekilmeye yönelik planların değiştirilebileceği ve Iraklı yetkililerle konuşmaya hazır oldukları sinyalini vermekten kaçınmıyor. Ancak Amerikan yönetiminin sık sık altını çizdiği, gerek savunma bakanı Robert Gates gerekse sahadaki komutanlar tarafından defalarca tekrarlanan bir nokta var. Bu yetkililer, Washington’un Irak’taki siyasi istikrarsızlığın giderilmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğuna işaret ediyor ancak güvenlik sorumluluğunun Iraklı kuvvetlere devredilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve bundan sonra görevin Iraklı siyasetçilere düştüğünü vurguluyor.





