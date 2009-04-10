Obama 'savaş' için 83,4 milyar $ istedi

* ABD Başkanı Barack Obama, Irak ve Afganistan savaşları için 83,4 milyar dolarlık ek bütçe istedi. Obama bunu, "planlanan son ek savaş ödemesi" olarak niteledi



* Kongre, 2009 yılı içinde Irak ve Afganistan savaşları için bugüne kadar 65,9 milyar dolarlık bütçeye onay vermişti.



Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği, milletvekillerinin hızla onaylamaları çağrısında bulunduğu ek bütçe talebiyle ilgili resmi mektupta, Taliban'ın güç kazanmasının ve El Kaide örgütünün Afganistan-Pakistan sınırında barınmasının tehdit yarattığından söz etti.



Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda Obama, planlanan son ek savaş ödemesi olarak nitelediği paranın hemen hemen yüzde 95'inin Irak'ta, Afganistan'da ve Pakistan'da istikrarın sağlanması yolundaki askeri çabaların desteklenmesi için kullanılacağını kaydetti.



30 Eylül'de sona erecek 2009 mali yılının kalan dönemi için istenen ek bütçenin ayrıca yönetimin diğer ulusal güvenlik öncelikleri için de kullanılacağı belirtildi. Paranın Meksika'da uyuşturucuyla mücadele çabaları, Lübnan'da güvenlik desteği ve Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin kapatılması için de gerekli olduğu bildirildi.



Kongre, 2009 yılı içinde Irak ve Afganistan savaşları için bugüne kadar 65,9 milyar dolarlık bütçeye onay vermişti.



Kongre Araştırma Serisinin verilerine göre, Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından 822 milyar doları aşkın bir savaş bütçesi onaylanırken talep edilen ek parayla Irak ve Afganistan savaşlarının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 1 trilyon doları bulacağı belirtiliyor.

