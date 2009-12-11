Obama : Savaş gereklidir

T24 -ABD Başkanı Barack Obama Norveç'te düzenlen Nobel Barış Ödülü törenine eşi Michelle Obama ile katıldı. İsveçli mucit sanayici Alfred Nobel'in 30 Aralık 1896'da açıklanan vasiyetine göre, sadece barış ödülünü veren Norveç parlamentosu Storting'in Barış Komitesi, 18 ayar altın madalya ile Nobel diploması ve 10 milyon İsveç Kronu (1,41 milyon dolar) tutarındaki ödülü Obama'ya takdim etti.

Obama, ödülünü aldıktan sonra tüm dünyadan gelen ve aralarında birçok önemli devlet adamının da bulunduğu kalabalığa yaptığı konuşmada barış ve savaşla ilgili düşüncelerini dile getirdi.



Şiddet karşıtlığının en istekli taraflarından biri olduğunu belirten Obama, "Savaş şanlı bir olgu değildir fakat bazen gereklidir, Amerika söz konusu olduğunda elim kolum bağlı duramam" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Savaş ancak meşru müdafaa olduğu zaman farklı şekilde değerlendirilmeli. Barış tek başına arzu edildiğinde gerçekleştirilemez fedakarlık gerektirir. Askerlerin de barışı korumak için fedakarlıkta bulunduklarını söyleyen Obama "Barış için NATO'nun güçlendirilmesi gerekiyor.



Uzun süreli bir barış, insan hakları, bireyler için ekonomik fırsatlar ve uluslararası kuralları ihlal eden rejimlere karşı yaptırımlar gerektirir. Barış dünyanın bazı koşulları empoze etmesi ile sağlanır. Uluslararası toplum İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere, mükleer gelişim konusunda sınırları zorladıklarında, anlamlı yaptırımlar uygulamalıdır. Aynı şey kendi vatandaşlarının haklarını ihlal eden Burma ve Darfur'da da geçerli olmalıdır"



Geleneksel olarak Nobel ödülleri sahiplerinin duyurulduğu ekimde yapılan açıklamaya göre, Obama, uluslararası diplomasi ve dünya halkları arasında işbirliğini kuvvetlendirmek için gösterdiği olağanüstü çabalar ve atom bombasından arınmış dünya için yaptığı çalışmalardan ötürü bu yılki Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. Obama, Nobel'in büyük para ödülünü hayır işlerine bağışlayacağını açıklamış bulunuyor. Nobel ödülleri, Alfred Nobel'in 10 Aralık 1896'daki ölümünün yıl dönümlerinde veriliyor.