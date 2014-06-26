Obama 'savaş CEO'larını' Irak'a gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Bağdat'ta özel operasyonlar merkezi kurmaya yardımcı olmakla görevlendirilen 90 civarında askerden oluşan grubun Bağdat'a vardığını belirterek, bu grubun daha önce ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde görevlendirilen yaklaşık 40 kişilik personele katılacağını açıkladı.

Kirby, gelecek birkaç gün içinde bu askerlere yaklaşık 50 kişiden oluşan 4 yeni ekibin de katılacağını kaydetti.

Sözcü Kirby, kuzey Irak'ta da ikinci bir özel operasyonlar merkezi kurulması hakkında kararı da ileriki bir tarihte vereceklerini söyledi.

Bu ekiplerin Irak güvenlik güçlerinin uyumu ve hazırlık derecesi ile IŞİD'in ilerleyişinin oluşturduğu tehdidi ve sahadaki durumu değerlendireceğini ve Irak ordusuna en iyi şekilde nasıl yardım edilebileceğine dair tavsiyelerde bulunacağını bildiren Kirby, ekiplerin değerlendirmelerini 2-3 hafta içinde komuta zinciri üzerinden sunmaya başlamasını beklediklerini ifade etti.

Kirby ayrıca, Amerikan askeri uçaklarının sahadaki güvenlik durumuna dair daha iyi istihbarat edinmek için Irak üzerinde günde 30-35 civarında keşif uçuşu yaptığını ve bunları ellerinden geldiği ölçüde Iraklı güvenlik güçleriyle paylaştıklarını belirtti. Kirby, bir soru üzerine, uçuşlarda hem insanlı hem de insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, geçen hafta yaptığı açıklamada, Irak'a sayıları 300'e kadar Amerikalı askeri danışman göndereceklerini ve Bağdat ile kuzey Irak'ta ortak operasyon merkezleri oluşturacaklarını duyurmuştu.