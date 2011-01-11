-OBAMA, SARKOZY İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 10.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Washington'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile görüştü. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Obama, ABD'nin, Arizona'da Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın ağır yaralanmasına, 6 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının şokunu ve yasını yaşamaya devam ettiğini söyledi. Giffords'ın hala "yaşam savaşı" verdiğini ifade eden Obama, saldırı esnasında olaya müdahale edenlerin gösterdiği cesarete takdirlerini dile getirerek, "hem ABD Başkanı hem de bir baba olarak zamanının çoğunu, olayda etkilenenlerin ailelerini düşünerek ve onlarla temas kurarak geçirdiğini" belirtti. Obama ayrıca, küresel ekonomik krizden çıkma gayretlerinin sürdüğü bir dönemde, ABD ve Fransa'nın aciliyet gerektiren finansal konularda birlikte çalışması gerektiğini kaydetti. Ülkesinin Sarkozy ve Fransız halkıyla olan güçlü dostluğu ve müttefikliğine vurgu yapan Obama, son yıllarda iki ülkenin terörizm, küresel ekonomik kriz, Ortadoğu, İran, Afganistan gibi konularda işbirliği içinde olduğunu söyledi. Obama, ABD ile Fransa'nın terörizm konusundaki işbirliğinin de aralarındaki kritik işbirliği alanlarından bir diğerini oluşturduğunu ifade etti. -"BÜYÜME UMUTLARINI ENGELLEYEN DENGESİZLİKLER HALA MEVCUT"- Obama, G8 ve G20'nin şu anki dönem başkanı olarak her iki platformun bu yıl içinde düzenlenecek zirvelerine ev sahipliği yapacak Fransa ile, bu zirvelerin gündeminin oluşturulmasına yardım etmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Küresel ekonomik krizin atlatılması gayretlerinin hala sürdüğüne, hala "olmak istedikleri noktaya erişmediklerine" değinen Obama, "Dünya ekonomisinde, büyüme umutlarını engelleyen hala çok sayıda dengesizlik var" dedi. -SARKOZY- Sarkozy de ABD Başkanı Obama ile görüşmesinde G20'nin geleceği hakkında konuştuklarını, ABD ve Fransa olarak bu konularda birlikte çalışma arzusu içinde olduklarını söyledi. Kendisinin ABD'nin her zaman "büyük bir dostu" olduğunu kaydeden Sarkozy, "21. Yüzyılda dünya halklarının daha fazla refahı ve küresel istikrar için yeni fikirlere ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda Obama ile aynı kararlılığı taşıdıklarını" dile getirdi. Sarkozy, "ABD'nin dünyada ne kadar önemli bir rol oynadığını, Amerikan dolarının dünyanın bir numaralı para birimi olarak ne kadar önem taşıdığını farkında olduğunu" belirterek, para birimi konusundaki mevcut dengesizliklerin ele alınması yolunda ABD ile birlikte çalışmak istediğini sözlerine ekledi.