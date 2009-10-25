Obama, salgına karşı olağanüstü hal ilan etti

ABD Başkanı Barack Obama, ülkede giderek yayılan domuz gribi salgınına karşı olağanüstü hal ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olağanüstü halin, ülkedeki sağlık kuruluşlarının, domuz gribi salgınıyla başa çıkma kapasitelerini artırmak için, ihtiyaç duyuldukça bazı standart federal kurallardan muaf tutulmalarına olanak sağladığı bildirildi.

Olağanüstü hal bildirgesini dün gece imzalayan Obama, bildirgedeki açıklamasında, salgının etkisini azaltmak ve halkın sağlığını korumak için attıkları tüm adımlara rağmen H1N1 virüsünün yayılmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bu nedenle, hastalıkla mücadelelerine yardımcı olacak bazı ek önlemler almaya ihtiyaç duyduklarını belirten Obama, Kongre'ye notunda da, olağanüstü halin, domuz gribi vakalarının ülkenin sağlık kaynaklarının kapasitesini sıkıntıya sokabilecek derecede artması durumuna karşı hazırlıklı olmayı hedeflediğini kaydetti.

Olağanüstü hal bildirgesi, sağlık görevlilerinin salgına karşı daha hızlı harekete geçebilmesi amacıyla, ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius'a, gerektiği takdirde federal kuralları “es geçme” yetkisi veriyor. Bildirge, bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasını ve hastaların tedavi olanaklarına daha kolay ve hızlı ulaşabilmesini hedefliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklama da, H1N1 virüsünün, ilk ortaya çıkmasından bu yana ülkede 1000'den fazla kişinin ölümüne, 20 binden fazla kişinin de hastanelik olmasına yol açtığı bildirildi. Açıklamada, virüsün ABD'deki 50 eyaletin 46'sında yaygın olduğu bilgisi de verildi.

