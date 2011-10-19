-Obama, saldırıyı şiddetle kınadı WASHINGTON (A.A) - 19.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Hakkari'deki hain saldırıyı kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama, ''ABD, en yakın ve güçlü müttefiklerimizden biri olan Türkiye'ye karşı bu sabah yapılan acımasız terörist saldırıyı şiddetle kınamaktadır'' ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre, Obama, Amerikan halkı adına şehitlerin aile ve yakınları ile tüm Türk halkına başsağlığı diledi. ABD'nin, PKK'nın terör tehdidini mağlup etmek ve Güneydoğu'daki tüm insanlara barış, istikrar ve refah getirmek için Türk hükümetiyle güçlü işbirliğine devam edeceğini belirten Obama, ''Diğer halklar gibi Türk halkı da barış, güvenlik ve itibar içinde yaşamayı hak ediyor. Onlar hak ettikleri geleceğin peşinden giderken, ABD de bir müttefik ve dostları olmaya devam edecek'' dedi. -Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Hakkari'de meydana gelen hain terörist saldırısını sert bir şekilde kınadı. Jagland, yayımladığı mesajda, ''Ölen askerlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, yıllardır terörden mağdur olan Türk halkıyla dayanışmamızın altını çizmek istiyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörün panzehirinin daha fazla demokrasi ve insan hakları olduğu yolundaki açıklamasına da güçlü bir şekilde katılıyorum'' ifadesini kullandı. -"Kürt kökenli milletvekilleri mesafe koysun" Fransa Dışişleri Bakanlığı, Hakkari'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye terörle mücadelede dayanışma mesajı gönderilirken, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, ''son terör saldırıları, Fransa'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteği güçlendirecektir'' denildi. Açıklamada, Fransa'nın, ''TBMM'deki Kürt kökenli parlamenterlerin, terör örgütü PKK ile aralarına açıkça mesafe koyması yolunda daha önce yaptığı çağrı'' yinelendi. -Cameron'dan başsağlığı mesajı İngiltere Başbakanı David Cameron, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Cameron gönderdiği mesajda dün gece gerçekleştirilen terör saldırısından ''dehşete düştüğünü'' belirterek, can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını kaydeden Cameron, İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini bildirdi. İngiltere başbakanı, düşünce ve duygularının saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile birlikte olduğunu da ifade etti. -Roth, saldırıları kınadı Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Hakkari'deki hain saldırıları sert bir dille kınadı. Roth, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları korkunç bir suç olayı olarak nitelendirerek, saldırıları şiddetle kınadıklarını ve suçluların izlenerek hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bölgedeki gerginliğin artırılması konusunda uyarıda bulunan ve şiddetin bir çözüm olamayacağını ifade eden Roth, Türk hükümetinden de ölçülü davranmasını, devletler hukukuna saygı göstermesini ve sivil halkı korumasını istedi. "Kürt sorununun" demokratik ve hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmesinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu ve Türk toplumunun demokratik gelişimine katkı sağlayacağını belirten Roth, Türk hükümetinin, asker ve bir savaşla değil, bir demokrasi atılımıyla ve azınlık haklarını sağlamasıyla terörün kökünü kurutabileceğini, bunun için Türkiye'de geniş çaplı bir anayasa tartışması başlatılması gerektiğini kaydetti. -Avrupalı Türk İşadamları Birliği Hannover kentinde faaliyetlerini sürdüren Avrupalı Türk İşadamları Birliği (BTEU) de, Güroymak ve Çukurca'da meydana gelen hain terörist saldırıları şiddetle kınadı. BTEU'dan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Güroymak ilçesinde ve Hakkari Çukurca'da meydana gelen saldırıların nefretle kınandığı belirtilerek, "Bu saldırılar artık vahşet boyutundadır. Güroymak'ta hayatlarını kaybeden masum çocuklar ve güvenlik güçleri ile Çukurca'da şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Olaylarda yara alanlara acil şifalar temenni ediyoruz. Kaybettiğimiz güvenlik güçlerinin ve vatandaşlarımızın ailelerine ve milletimize sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Çukurca'da meydana gelen saldırıların, uluslararası terörün, işin içinde olduğunu açıkça gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Örgütler bu işin sadece taşeronudur. Türkiye, kirli ilişkileri açığa çıkarmalı ve bunlara son vermek için sadece askeri tedbirler değil demokratik, ekonomik ve sosyal tedbirleri de devreye sokmalıdır. Bu saldırıları Kürt kardeşlerimiz de tasvip etmemektedirler. Onlar da iyi biliyorlar ki terör, hiç kimsenin dostu olmadığı gibi öncelikle Kürt halkının da düşmanıdır. Zaten eli kanlı teröristler hiç kimsenin, hiçbir bölgenin ve hiçbir milletin temsilcisi olamaz" denildi.