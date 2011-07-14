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Dünya

Obama: Sabrım sınıra dayandı, artık yeter

Beyaz Saray'da borç limitinin yükseltilmesiyle ilgili toplantıda Obama ile Kongre liderleri arasında gergin anlar yaşandı. Çok sinirlenen Obama, "Sabrım sınırına dayandı. Artık y

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Beyaz Saray'da borç limitinin yükseltilmesiyle ilgili toplantıda Obama ile Kongre liderleri arasında gergin anlar yaşandı. Çok sinirlenen Obama, "Sabrım sınırına dayandı. Artık yeter'' diye çıkıştı. 

ABD Başkanı Barack Obama'nın, borçlanma limiti sorunu konusunda Kongre liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı son toplantıda gergin anlar yaşandı. 



Amerikan medyasında ve uluslararası haber ajanslarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da pazar gününden bu yana her gün düzenlenen toplantıların dördüncüsünde de anlaşma sağlanamazken, iki saat süren toplantıda Obama ile Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, özellikle de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Eric Cantor arasında sert tartışmalar yaşandı. 

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklara göre, Obama toplantı sırasında, soruna kısa vadeli çözüm bulma tekliflerini bir kez daha şiddetle reddederek, ''Bu benim başkanlığıma mal olabilir, ama yine de teslim olmayacağım. Sabrım sınırına dayandı. Artık yeter'' dedi.
Cantor da, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda, borçlanma limitini yükseltmek için kısa vadeli bir anlaşma önerdiğini ve bunun ardından da Obama'nın çok sinirlenerek, ''Burada gereğinden fazla oturdum. Hiçbir ABD Başkanı, Ronald Reagan da burada bu şekilde oturmazdı'' dediğini aktardı.


'BANA MEYDAN OKUMA' DİYE ÇIKIŞTI 

Obama'nın, kendisine ''bana meydan okuma'' diye çıkıştığını ve ''Amerikan halkına bununla gideceğim'' dediğini öne süren Cantor, bu tepki üzerine şaşırdığını ve konu üzerinde ısrar edince de Obama'nın, ''yarın görüşmek üzere'' diyerek masadan kalktığını ileri sürdü.

Demokrat kaynaklar ise, Cantor'ın sözlerinin abartılı olduğunu savunarak, ''Obama'nın, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin tavizde bulunmada isteksiz davranmasından duyduğu hayal kırıklığını'' dile getirdiğini ve onları ''tabanlarına oynamaya son vermeye'' çağırdığını ve daha sonra da toplantıyı bitirdiğini söyledi.


'ÇOCUK GİBİ DAVRANDI'

Üst düzey bir Demokrat kaynak, Cantor'u ''çocuk gibi davranmakla'' ve ''Obama'nın toplantıyı terkettiği gibi abartılı açıklamalar'' yapmakla suçlayarak, Cantor'ın toplantı sırasında Obama'nın sözlerine defalarca müdahale ederek ''çocuksu davranış'' sergilediğini savundu. Aynı kaynak, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın, ''Cantor'ı dizginlemesi ve yetişkinlerin iş başına geçmesine imkan tanıması'' gerektiğini kaydetti. Obama ve Kongre liderlerinin, konuyla ilgili toplantı serisine bugün de devam etmeleri planlanıyor.


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