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Dünya

Obama, Rusya’ya yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı

Obama'nın görev süresi 1 hafta sonra sona eriyor

14 Ocak 2017 04:48

ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin sona ermesine bir hafta kala, Ukrayna ve Kırım başlıkları kapsamında Rusya’ya uygulanan yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Sputnik’in haberine göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ardından Mart 2014’te yürürlüğe sokulan yaptırımlarım devam etmesine karar verildiği kaydedildi.

“Kırım’ın ilhak edilmesi ve Ukrayna’da güç kullanılması da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu hükümetinin eylemleri ve politikaları, ulusal güvenlik ile ABD’nin dış politikalarına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor” dendi.

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