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Dünya

OBAMA REFORM TASARIYI SAVUNDU WASHINGTON (A.A)

16 Temmuz 2010 10:14

-OBAMA REFORM TASARIYI SAVUNDU WASHINGTON (A.A) - 16.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, finansal reform yasa tasarısının ABD Kongresi'nden geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Amerikalılara daha fazla ekonomik güvenlik sağlayacağını, sorumluluk ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini söyledi. Obama, tasarının Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Reform tasarısı, ülke genelinde ailelere ve işletmelere daha fazla ekonomik güvenlik sağlayacak" dedi. Finansal reformun, tüketicilere yönelik tarihteki en güçlü koruma tedbirlerinin getirilmesini öngördüğünü ifade eden Obama, bu reform sayesinde, Amerikan halkından Wall Street'in yanlışları için hesap ödemelerinin artık hiçbir zaman istenmeyeceğini, vergi mükelleflerinden alınan paralarla şirket kurtarma planlarının artık yapılmayacağını kaydetti. ABD'deki finansal düzenlemelerin 1930'lardan bu yana en geniş kapsamlı revizyonunu içeren ve 2007-2009 yılları arasındaki mali krizin tekrarını önleme çabası çerçevesinde finansal sektöre daha sıkı kurallar getiren yasa tasarısı, geçen ay sonunda Temsilciler Meclisi, bugün de Senato tarafından kabul edilmişti. Tasarı, Obama'nın imzasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girecek.

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