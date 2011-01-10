T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA REFERANDUMDAN MEMNUN  WASHINGTON (A.A)

10 Ocak 2011 00:46

-OBAMA REFERANDUMDAN MEMNUN  WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Sudan'ın güneyinde yapılan bağımsızlık referandumundan memnun olduğunu belirterek, bütün taraflara şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu. Obama yaptığı açıklamada, referandumu "Sudan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki iç savaşı sona erdiren Kapsamlı Barış Anlaşmasının tam olarak uygulanmasıyla ilgili yıllar süren süreçte tarihi bir adım" olarak niteledi.        Sudan'ın güneyinde bir hafta sürecek bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi bugün başlamıştı. Ülkede kuzey ve güney arasında yaklaşık 30 yıl süren iç savaşın ardından 2005'te varılan anlaşmaya dayanan, yaklaşık 4 milyon kişinin oy kullanacağı referandumda, nüfusun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ülkenin petrol zengini güney kesiminin, Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağına karar verilecek. Sudan hükümeti, ülkede onlarca yıl süren iç savaşı sona erdiren anlaşmada, referandum sonucunda ülkenin güneyinin ayrılmaya karar vermesi durumunda buna ses çıkarmamayı kabul etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24