-OBAMA REFERANDUMDAN MEMNUN WASHINGTON (A.A) - 09.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Sudan'ın güneyinde yapılan bağımsızlık referandumundan memnun olduğunu belirterek, bütün taraflara şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu. Obama yaptığı açıklamada, referandumu "Sudan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki iç savaşı sona erdiren Kapsamlı Barış Anlaşmasının tam olarak uygulanmasıyla ilgili yıllar süren süreçte tarihi bir adım" olarak niteledi. Sudan'ın güneyinde bir hafta sürecek bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi bugün başlamıştı. Ülkede kuzey ve güney arasında yaklaşık 30 yıl süren iç savaşın ardından 2005'te varılan anlaşmaya dayanan, yaklaşık 4 milyon kişinin oy kullanacağı referandumda, nüfusun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ülkenin petrol zengini güney kesiminin, Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyden ayrılıp ayrılmayacağına karar verilecek. Sudan hükümeti, ülkede onlarca yıl süren iç savaşı sona erdiren anlaşmada, referandum sonucunda ülkenin güneyinin ayrılmaya karar vermesi durumunda buna ses çıkarmamayı kabul etmişti.