-OBAMA, RAKİPLERİNİ ALAYA ALDI WASHINGTON (A.A) - 01.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeğinde, 2012 başkanlık seçimlerinde olası rakiplerini alaya aldı. Obama, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ABD Başkanlarının esprili konuşmalarına sahne olan yemeğe eşi Michelle Obama ile katıldı. Şov dünyasından basın camiasına, siyasetçilerden Hollywood yıldızlarına kadar çok sayıda ünlünün katıldığı bu yılki yemekte de geleneğe uyarak geceye esprileriyle damgasını vuran Obama, konuşmasında özellikle, son zamanlarda başta nerede doğduğu olmak üzere kendisi aleyhindeki çıkışlarıyla ABD'de gündemi işgal eden milyarder iş adamı ve televizyon yıldızı Donald Trump'ı hedef aldı. Obama konuşmasının hemen başında, gelecek yılki seçimlerde başkan adaylığı için yarışacağının sinyallerini veren Trump'ın son günlerde kendisinin nerede doğduğuna yönelik tartışmaları alevlendiren açıklamalarından sözü açtı. Ünlü iş adamı hakkında birbiri ardına yaptığı iğneleyici esprileriyle, onun haftalardır kendisi aleyhinde sarf ettiği sözlerin adeta "intikamını" alan Obama, gecenin konukları arasında yer alan Trump'ı işaret ederek, "Biliyorum, kendisi son zamanlarda bazı eleştirilere uğradı, ama bu doğum sertifikası meselesine son noktanın koyulmasından dolayı Donald'dan daha fazla gurur duyan birisi yoktur. Çünkü şimdi kendisi artık esas ciddi meselelere tekrar odaklanabilecek; 'Ay'a ayak basılması sahte miydi?', 'Roswell'e (1947 yılında uçan daire düştüğü iddia edilen ABD kenti) gerçekte ne oldu?' gibi..." diye konuştu. -"ASLAN KRAL" FİLMİNDEN KESİT GÖSTERİLDİ- Hawaii eyaletinin, kendisinin doğum sertifikasının uzun halini yayımladığını hatırlatan Obama, "Umarım böylece bu konudaki tüm şüpheler ortadan kalkar, ancak yine de aramızda hala kafalarında soru işaretleri olanlar olabileceğini düşünerek, bu konuda bu gece yeni bir adım atacağım. İlk kez, kendi resmi doğum videomu göstereceğim. Uyarıyorum, bu videoyu 50 yıldır kimse görmedi" dedikten sonra, ekranda Disney'in ünlü animasyon filmi "Aslan Kral"dan (Lion King) bir kesit gösterildi. Obama, gösterimin ardından da kendi doğum yeriyle ilgili tartışmaları sıkça gündeme getiren ve Cumhuriyetçilere yakın çizgisiyle bilinen FOX TV'nin masasını işaret ederek, "bunun bir şaka olduğu" uyarısında bulundu. Başkan Obama'nın, Trump'ın başkanlık hevesini alaya alan esprileri bunlarla da kalmadı. Obama, Trump'ın ABD Başkanı olması halinde Beyaz Saray'a gerçek değişimi getirebileceğini söyleyerek, böyle bir durumda milyarder iş adamının Beyaz Saray'ı görkemli bir konaktan, bahçesinde jakuzi olan pejmürde bir gazinoya dönüştürebileceği esprisini yaptı. Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası aday adayları arasında ismi geçen milletvekili Michelle Bachmann'a da seslenen Obama, esprili bir dille, "Michele Bachmann da burada. O da başkanlık için yarışmayı düşünüyor, ki ben bunu garip buluyorum, çünkü onun Kanada'da doğduğunu duydum. Evet, Michele, bu işler böyle başlıyor" dedi. -MATT DAMON DA NASİBİNİ ALDI- Obama'nın esprilerinden ünlü aktör Matt Damon da nasibini aldı. Kendisinin performansını eleştiren Damon'ı alaya alan Obama, "Matt Damon'ı severim, ama benim performansımdan hayal kırıklığına uğramış. Matt, ben de senin 'Kader Ajanları' (The Adjustment Bureau) filmini yeni izledim" diyerek, Damon'ın filmdeki performansına gönderme yaptı. Konuşmasında ciddi konulara da değinen Obama, yurt dışında görev yapan Amerikan askerlerinin gösterdiği hizmetlere teşekkür ederken, ABD'nin güneyindeki kasırga felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ayrıca, görevleri başındayken hayatlarını kaybeden gazetecileri andı.