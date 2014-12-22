Obama: Putin beni alt edemez

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya ekonomisinin koşullarına dikkat çekerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı veya kendisini alt edemeyeceğini söyledi.

Obama, ABD ve AB’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle ekonomisi zor günler geçiren ve para birimi tarihi değer kaybına uğrayan Rusya’da ekonomik daralma yaşandığını söyledi.

'Putin beni alt edemez’

ABD Başkanı'nın CNN televizyonuna verdiği röportajda, program sunucusunun "Kırım ve Ukrayna krizlerindeki rolü ve Suriye ile İran rejimlerine verdiği destek de düşünülürse Putin, Batıyı ve Obama'yı avucunda mı oynatıyor" sorusuna Obama, Putin'in sanıldığı gibi herkesi atlatan bir satranç ustası olmadığı yanıtını verdi. Obama,"Putin şu anda para biriminin çöktüğü, büyük bir finans krizinin yaşandığı ve ekonominin daraldığı bir dönemde Rusya’ya başkanlık ediyor. Bu durumdaki biri pek de ABD’yi veya beni alt etmiş gibi görünmüyor."

‘Siber savaş değil vandallık’

Başkan Obama, Sony firmasının yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olan The Interview filmi hakkında da konuştu. ABD’nin Kuzey Kore kaynaklı olduğunu duyurduğu Sony şirketine yönelik siber saldırıların bir savaş ilanı olmadığını söyleyen Obama, saldırıları ‘yüksek maliyetli siber vandallık’ olarak niteledi. ABD Başkanı, "Ciddiye alıyoruz, uygun cevabı vereceğiz" dedi.

Kuzey Kore yeniden terör devleti listesinde

Obama ayrıca hükümetinin Kuzey Kore’yi yeniden "terörü destekleyen devletler" kategorisine koymayı düşündüğünü açıkladı. Kuzey Kore saldırıyla ilgileri olmadığını açıkladı, konuyu incelemek için iki ülkenin ortak bir soruşturma başlatmasını teklif etti. Ancak federal araştırma bürosu FBI'a güvenen ABD, saldırıdan Kuzey Kore'nin sorumlu olduğuna emin olduklarını söyleyip bu teklifi reddetti. The Interview adlı komedi filmi, ABD'den Kuzey Kore'ye röportaj için giden iki sıradan vatandaşa hükümetleri tarafından Kim Jong Un'a suikast düzenleme görevi verilmesini anlatıyor.