Obama, PSY konserine gidiyor

ABD Başkanı Barack Obama, yıllar önce Amerikan karşıtı gösterilere katılan Güney Koreli rapçi PSY'nin (Park Jae-sang) konserini izleyecek.

Amerikalı sözcü, Obama ailesinin, 21 Aralık'ta PSY'nin (34) sahne alacağı Washington konserine katılacağını açıkladı.

Basında çıkan haberlere göre, ''Gangnam Style''ın yıldızı PSY, Irak savaşının ilk safhalarında Güney Kore'de ABD askeri varlığını protesto eden konserlere katıldı.

PSY'in, 2004 yılındaki bir konserde Iraklı tutsaklara ''yavaşça ve acı çekerek'' işkence eden ''Yankeeleri'' öldürmekle ilgili ''Dear American'' (Sevgili Amerikalı) adlı şarkıyı seslendirdiği, 2002 yılında da bir konserde sahnede ABD tankının maketini parçaladığı belirtildi.

Çıkan haberler üzerine Güney Koreli rapçi, yıllar önce ABD karşıtı gösterilere katıldığı için Amerikalılardan özür diledi.

PSY, ''Kişinin kendisini ifade etme özgürlüğüne minnetarım, dili doğru kullanmanın sınırlarını öğrendim'' dedi ve şarkı sözleriyle ilgili de herhangi birini acıttıysa bunun için ömür boyu üzgün olacağını sözlerine ekledi.

PSY, protestoların, savaşa olan ve o dönemde ABD askeri aracının çarptığı 2 Koreli kız çocuğunun ölümüne duyulan ''derin duygusal'' tepkinin parçası olduğunu belirterek, o dönemde dünyada savaş karşıtı duyarlılığın yüksek olduğunun da altını çizdi.