Obama protestoları başladı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti henüz başlamadı ama birçok şehirde protesto gösterileri yapıldı.



Ankara’da Kızılay Güvenpark yakınlarında öğle saatlerinde toplanan İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV) üyesi bir grup ABD aleyhine sloganlar atarak, aynı içerikli döviz ve pankart açtılar.



Grup adına okunan basın açıklamasında, "Daha fazla özgürlük maskesi altında ve nükleer silah bahanesiyle müslüman ülkelere saldıran ABD'nin imaj değişikliği yaparak Obama'yı başkan seçtiği" iddia edildi.



Obama'nın seçildikten sonra "Bir taraftan insanlara sevgi ve barış mesajları verirken diğer taraftan da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına göz yumduğu" öne sürülen açıklamada, Obama'nın Türkiye'ye geliş nedeninin ise "Afganistan için Türkiye'den daha fazla asker ve yardım istemek" olduğu savunuldu.



Bir eylem de İstanbul’da



İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan Türk Solu Dergisi çalışanları ve okurlarından oluşan bir grup, dövizler açıp, Obama aleyhine sloganlar attı. Grup adına bir basın açıklaması yapan Türk Solu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Özsoy, ABD'nin "Büyük Ortadoğu Projesi"ni uygulamak için her yola başvurduğunu öne sürerek, "ABD'nin Türk milleti ve diğer milletler için sömürü anlamına geldiğini" ifade etti.



Özsoy, Obama'nın geliş nedeninin "Türkiye'yi bölmek" olduğunu iddia ederek, "Obama, Türkiye'nin Ermenistan sınırını açmasını isteyecek, İran'a saldırmak için üs isteyecek, Irak'tan çekilen ABD askerlerinin Türkiye üzerinden taşınmasını isteyecektir. Tıpkı Irak ve Afganistan gibi Türkiye'de yok edilmek istenmektedir" dedi.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



Obama'nın Türkiye ziyareti, Antalya, Tekirdağ ve Kocaeli'nde de protesto edildi.



Antalya'da, Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) ve Antalya Gençlik Muhalefeti üyeleri, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. Kışlahan Çarşısı önünde toplanan ADAP üyeleri tekbir getirip sloganlar atarak, Obama'nın Türkiye'ye gelişini protesto etti. Basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Alparslan Arslan, bu ziyaretin Türkiye'nin önündeki 10 yılı etkileyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Oynanan oyunun fark edilmemesi durumunda batının "ılımlı, radikal, gelenekselci Müslüman" gibi kategorilere bölerek Türk halkını birbirine düşman etmeye başlayacağını öne süren Arslan, "Yeni bir dünya düzeni şekilleniyor. Obama'nın Türkiye'ye gelişinin bu gerçekler üzerinden değerlendirilmesini, hükümetin de tavizkar bir tutum içinde olmasını istemiyoruz" diye konuştu.



ADAP üyelerinin ardından aynı alanda kendilerine Antalya Gençlik Muhalefeti adını veren öğrenci grubu da ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretini protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Evrim Tartan, Türkiye'nin NATO'nun egemenliği altına girdiğini ileri sürdü.



‘Üsler kurmak için geliyor’



Tüm Gençlik Birliği Tekirdağ Şube Başkanı Emre Alican Yücel, Tuğlalı Park'ta yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretinin sebebinin, Irak'taki Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden geri çekilmesinin üsler kurarak sağlanması olduğunu iddia etti.



Yücel, dünyada ve Türkiye'de ABD karşıtlığının hızla arttığını ve Obama'nın geliş sebebinin AKP iktidarını iknaya değil, Türkiye'de ki ABD karşıtlığının önüne geçerek, imaj düzeltmek olduğunu öne sürdü.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplanan bir grup da Obama'nın Türkiye ziyaretini protesto etti.



Yeniçarşı'da toplanan Emek Partisi üyesi bir grup, dövizler açıp, Obama aleyhine sloganlar atarak, Hükümet Caddesi güzergahından Tarihi Çeşme önüne kadar yürüdü.



