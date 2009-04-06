Obama protestocularına müdahale

Üniversitede eylem

TKP'den protesto

Saat kulesine zincirlendiler

Ankara da karıştı

Obama'nın maketini parçaladılar

İstanbul’daki ilk eylemde Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi 3 kişi, Beşiktaş İskele Meydanı'ndan cadde kenarında bulunan korkuluklara kendilerini zincirlemek istedi. Eylemciler, "Kahrolsun ABD" yazılı pankartı açmak istedi. Önlem alan polis, eylemcilere müdahale etti. "Kahrolsun ABD işbirlikçi Türkiye" şeklinde slogan atan göstericiler, karga tulumba gözaltına alındı. Araca bindirilen eylemciler polis merkezine götürüldü.Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampus’te toplanan 10 kişilik grup üzerinde ‘Obama go home, ABD askeri olmayacağız" yazılı pankart ile slogan atıp basın açıklaması yaptı. Grup yaptığı açıklamada Obama’nın Ortadoğu ve Türkiye’ye yönelik hiçbir iyilik planı olmadığını söyleyerek, “Obama ABD’nin kötü imajını silmek için başa getirilmiştir. Kimse boş yere ümitlenmesin zerre kadar getireceği iyilik yoktur. Obama yeni planlar için buraya geliyor, ülkemize yeni silahlarını satmaya çalışacaklar ve Türkiye’ye savaşa çekmek isteyecekler. Biz öğrenciler Barack Obama’yı ülkemizde istemiyoruz" diye açıklama yaptı. ‘Obama Tayyip’i de al da git’ şeklinde slogan atan grup daha sonra olaysız olarak dağıldı.Bir diğer eylem ise İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Komünist Parti üyesi yaklaşık 100 kişi, Obama aleyhine sloganlar atıp pankartlar açarak İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Taksim Meydanı'na ulaşan grup, Obama'nın Türkiye'ye ziyaretini protesto eden açıklama yaptıktan sonra olaysız dağıldı.Obama’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü dakikalarda İzmir'de protesto edildi. Saat 11.50 sıralarında üzerlerinde Dev-Genç yazılı tişörtler giyen 4 genç, kendilerini Konak'daki tarihi Saat Kulesi'nin zemininde yer alan çeşmelerin çevresine zincirledi.ABD ve Obama karşıtı sloganlar atan gençler, “Şu anda Orta Doğu'da kan akıtan ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Gül ile görüşüyor. Katil Obama Türkiye'den defol” diye bağırdı.Tarihi Saat Kulesi çevresinde önlem alan sivil ve resmi polisler, 10 dakika bekledikten sonra zincirleri makasla kesip 4 genci yaka paça gözaltına aldı.Gençlerin slogan atmasını önlemek için ağızlarını kapatan, başlarından bastıran polisler, polis minibüsünün içine soktu. Bu arada Konak Meydanı'nda iki genç de eylemcilerle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Aralarında DTP, EMEP, ÖDP, Sosyalist Parti ve Türkiye Komünist Partisi ile çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları mensuplarının bulunduğu eylemciler, gruplar halinde Sakarya Caddesi'ne geldi. ABD politikalarını eleştiren sloganlar atan gruptakiler, aynı içerikli Türkçe, Kürtçe ve İngilizce pankart ile dövizler açtılar.Gruptakiler adına yapılan basın açıklamasında, "Obama'nın Türkiye ziyareti ile ABD'nin bir takım isteklerinin Türk tarafına iletileceği" öne sürülerek, "Obama'nın gelişi Türkiye emekçilerinin ve bölge halklarının hayrına değildir" iddiası dile getirildi.Gruptakiler, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.Bir başka protesto eylemi ise Akay Kavşağında gerçekleşti. Kendilerini "Türkiye Gençlik Birliği" mensubu olarak adlandıran gruptakiler, ABD politikalarını eleştiren açıklama yaparak, Obama'nın resminin yer aldığı kukla maketi parçaladılar. Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı. Ancak aralarından üç kişi TBMM'nin Çankaya kapısı karşısında izinsiz pankart açmak istedi. Bu kişiler polis tarafından gözaltına aldı.Akay Kavşağı'ndaki bir başka eylem ise ÖDP'li oldukları belirtilen başka bir grup tarafından yapıldı. ABD politikalarını eleştiren sloganlar atarak Akay Kavşağı'na gelen gruptakiler adına polis barikatı önünde yapılan açıklamada, Obama'nın TBMM'de bulunduğu anımsatıldı. Açıklamayı yapan grup kişinin, "Obama Meclis'e giriyor da biz niye giremiyoruz. Yürüyün arkadaşlar" diye seslenmesi üzerine harekete geçen protestocular polis barikatına doğru harekete geçti. Güvenlik güçlerinin gruptakilerin TBMM'ye yürümesine izin vermemesi üzerine, gruptakilerden bazıları barikatı zorla geçmeye çalıştılar. Polisin müdahale ettiği gruptakilerden yaklaşık 20 kişi göz altına aldı.Bir süre sonra Akay Kavşağı'nda na gelen Halkın Kurtuluş Partisi mensupları, pankart açarak basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında ABD'nin politikaları ve Obama protesto edildi.(DHA, AA)