Obama program sunucusu oluyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın popüler internet yayın platformu Netflix ile anlaştığı ve program sunucusu olacağı öne sürüldü. Obama'nın Netflix için hazırlayacağı programda başkanlığı dönemindeki konuları işleyeceği de belirtildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Obama şimdiki ABD Başkan Donald Trump ve politikalarını eleştirmekten kaçınacak. Bunun yerine ilham verici hikayeler üzerinde yoğunlaşacak.



Obama'nın moderatörlük yerine kamera arkasında kalarak sadece yapımcı olmayı tercih edebileceği de konuşuluyor.



Eski First Lady Michelle Obama da Netflix için program hazırlayacak. Bayan Michelle Obama'nın, First Lady'ken yoğunlaştığı konularla ilgili program yapması planlanıyor.



Obama'nın özellikle sağlıklı beslenme üzerinde duracağı söyleniyor.



Obama çiftinin Netflix'le ne kadara anlaştığı henüz belirsiz. Ama büyük bir kitleye ulaşacaklarını kesin gözüyle bakılıyor.



Netflix'in 55 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 117 milyon abonesi bulunuyor.