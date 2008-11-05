Obama piyasaları ters etkiledi

ABD'nin yeni başkanının belli olmasının ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. Obama’nın ABD’nin yeni başkanı olmasıyla piyasalarda görülen olumlu hava terse döndü. İlk baştaki olumlu tepkinin yerini daha sonra satışlar aldı.



Asya borsalarında ise Amerikan seçim sonuçları endekslere olumlu etki yaptı ve yüzde 4'ü aşan yükselişler izlendi. Avrupa borsalarında ve İMKB’de satışlar etkili oldu. 1,47’ye kadar inen dolar yeniden 1,50’nin üzerine çıktı.



Dolar geriledi Euro yükseldi



Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,5070 YTL, Euro 1,9440 YTL’den işlem gördü.

Serbest piyasada dün kapanışta 1,5080 YTL olan dolar güne 1,4900 YTL'den, 1,9380 YTL olan Euro 1,9150 YTL'den başladı.

Anadolu Bank Genel Müdür Yardımcısı Recep Atakan, dolarda volatilitenin çok yüksek olduğunu, 1.70 seviyelerinin tarihi direnç olması nedeniyle son yükselişte de çalıştığını belirtti. Atakan, "Yükseliş sonrasında 1.48'e kadar sert düşüş piyasadaki iştahın göstergesiydi. Özellikle yerlilerden çok ciddi döviz satışı geldi. Eğer o satış gelmeyip dolar 1.70'in üzerine çıksaydı şimdi daha farklı konuşuyor olabilirdik" dedi.

Atakan, doların 1.50-1.70 arasında kalır gibi gözüktüğünü ve bundan sert hareketler yerine daha yumuşak dalgalanmaların olası gözüktüğünü kaydetti.



Borsa yüzde 5,07 değer yitirdi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 5,07 oranında değer yitirdi. Endeks günlük bazda 1.487,43 puan gerileyerek günü 27.855,92 puandan kapadı.



Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 3,27 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,86 oranında, hizmetler grubu hisseler ise ortalama yüzde 2,07 oranında değer yitirdi.



İkinci seansta işlem gören toplam 324 hisse senedinden 58'i değer kazandı, 215'i değer yitirdi, 51 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.



İkinci seansta, 665 milyon 506 bin 968 YTL'lik işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 254 milyon 808 bin 471 YTL olarak hesaplandı.

Günü değerlendiren uzmanlar, Avrupa borsalarındaki düşüş ve dün IMF ile ilgili çıkan haberlerin doğrulanmamasının borsada satışa neden olduğunu belirttiler. Ayrıca kâr realizasyonlarının da etkili olduğu görüldü.

A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, borsada kısa vadeli bir realizasyonun normal olduğunu söyledi. Borsanın son günlerde önemli bir tepki verdiğine işaret eden Salar, unun hazmedilmesinin de olağan bir durum olduğunu kaydetti. Salar, "borsa 30 bine yaklaştıkça yeni hesap kitap yapılacak. Kısa vadeli bir realizasyon gelme ihtimali yüksek" dedi.



Salar, kurlarla ilgili olarak da eğer IMF ile beklenti somutlaşırsa yukarı yönlü baskının bir miktar hafifleyeceğini ifade etti.



Faiz geriledi



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 23 Haziran 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 22,77'ye, bileşik getirisi 21,37'ye geriledi.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 23,74, bileşik getiri yüzde 22,22 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro-dolar paritesi 1,3041, sterlin-dolar paritesi 1,6167, yen-dolar paritesi ise 99,27 düzeyinde seyrediyor.



ABD borsası düşüşle başladı



ABD’de Demokrat Partili Barack Obama, iki yıl süren zorlu bir kampanyanın ardından dün yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi John McCain’i yenerek, ülkesinin ilk siyah başkanı oldu. ABD borsaları dün 6 Ekim’den beri en yüksek seviyeye çıkarken, S&P 500 endeksi 13 Ekim’den beri ilk defa 1,000 seviyesinin üzerine çıktı. ABD’nin üç büyük endeksi, en çok düştükleri 27 Ekim kapanışının yüzde 18 yukarısındaydı.

ABD borsalarında dünkü yüzde 3'lük yükselişin ardından görünüm bugün değişti. Obama'nın seçilmesi ile vadeli piyasada önce yükseliş izlenirken, saat 09.00'dan sonra endeksler yönünü aşağı çevirdi. Dow Jones da güne düşüşle başlarken, ilk işlemlerin ardından yüzde 1'in üzerinde değer yitirdi.

ABD’de özel sektörde istihdam Ekim ayında 157 binle beklentilerin üzerinde azaldı. ABD özel sektöründe istihdam düşüşü Kasım 2002’de aynı seviyedeki düşüşten bu yana ilk defa bu kadar yüksek gerçekleşti. Bu veri de piyasalardaki havanın bozulmasında etkili oldu.



Obama’nın seçimi kazanmasıyla dolar bugün uluslararası piyasalarda Japon yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Euro/dolar 1,2795’e kadar geriledi. Dolar değer kazanınca, petrol fiyatları da düştü. ABD ham petrolü 2 dolardan fazla gerileyerek 68.45 dolar seviyelerine indi.



Asya borsaları yükseldi, Avrupa borsaları düştü



Obama'nın seçilmesinin Asya'daki etkisi daha belirgin oldu. Asya borsaları yüzde 4'ü aşan yükselişlerle son 3 haftanın zirvesine tırmandı.



Analistler, Obama'nın ekonomik durgunluğa karşı yeni önlemler alabileceğine ilişkin beklentilerin özellikle Toyota gibi ihracatçı şirketlere yaradığını ve endekslerin yükseldiğini belirtiyor.



Tokyo ve Asya Menkul Kıymetler Borsaları yükselişle kapandı. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası günü yüzde 4,5 oranında değer kazanarak, 9.521,24 puandan tamamladı.



Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 5,2, Avustralya Borsası yüzde 2,9, Singapur Borsası yüzde 4,4 oranlarında değer kazandı.



Asya borsalarının yükselmesinde, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Barack Obama'nın, Amerikan ekonomisini toparlayacağı beklentisi etkili oldu.



Avrupa borsalarında ise yüzde 2'yi aşan düşüşler izlendi. Avrupa borsaları Obama'nın seçilmesinden ziyade şirketlerden gelen olumsuz kâr rakamlarına odaklandı. Özellikle ArcelorMittal ve Carlsberg'in hayal kırıklığı yaratan bilançoları, ABD başkanlık seçimini gölgeledi.

Avrupa'da Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 1,34 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi ise yüzde 0,98 düştü.



Brüksel'de borsa yüzde 1,27 düşerken, Madrid'de yüzde 0,27 yükseldi.



Obama rüzgarı petrol fiyatlarını geriletti



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, dünkü yükselişin ardından bugün Barack Obama'nın ABD'deki seçim zaferinin ardından yüzde 3'den fazla değer kaybetti.



ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı 2,35 dolar azalarak varili 68,18 dolara düşerken, Londra Brent tipi ham petrol de 2,16 dolar değer kaybederek varili 64,28 dolardan satılıyor.



