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Dünya

Obama petrolde çark etti

ABD'nin Demokrat başkan adayı Obama, ülkesindeki enerji maliyetinin azaltılması için stratejik petrol rezervlerinin kullanılması gerektiğini savundu.

05 Ağustos 2008 03:00

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için tüm hızıyla süren kampanyada, artan petrol fiyatları ve bunun Amerikan ekonomisine etkileri giderek ön plana çıkıyor.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama dün bu konudaki politikasında geri adım attı. Obama fiyatların kısa vadede düşürülmesi için, ABD'nin stratejik rezervlerinden 70 milyon varil petrolü piyasaya sürebileceğini söyledi.

Daha önce 'saklayalım' diyordu

Obama hafta sonunda da "enerjide bağımsızlık" amacıyla, ülkesinin Alaska ve Meksika Körfezi açıklarındaki petrolünün çıkarılmasına yeşil ışık yakmıştı. Oysa Barack Obama bundan önce rezervlerin acil durumlarda kullanılmak üzere saklanmasını savunmuştu.

Başkan George Bush yönetimi hala bu görüşte. Beyaz Saray, ulusal petrol rezervlerini son olarak 2005 yılında, Katrina Kasırgası'nın rafinerilere petrol sevkiyatını engellemesi üzerine kullanmıştı.

Demokrat aday Obama'nın kampanya sözcüsü Heather Zichal, "Amerikalıların çektiği acıları dikkate alarak" politikalarını değiştirme kararı aldıklarını söyledi. Obama şimdi, benzine dönüştürülmesi daha kolay olan milyonlarca varil hafif ham petrolün satışını savunuyor.

Ayrıca fiyatlar düştüğünde bu kez ağır ham petrol alımı yapılarak, rezervlerin yeniden doldurulması gerektiğini söylüyor.

McCain de fikir değiştirdi

Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi John McCain de, daha önce karşı çıktığı Meksika Körfezi açıklarından petrol çıkarılması planlarına destek vermeye başladı.

McCain'in enerji sorununa çözüm reçetesindeki diğer başlıca vaatlerse, nükleer enerji yatırımları ve doğal gaz üreticilerine vergi indirimi. Fakat McCain'in üreticilere vergi indirimi önerisine, Obama karşı çıkıyor.

Obama bunun yerine, büyük petrol şirketlerinin rekor düzeylere çıkan karlarından bir defaya mahsus vergiler alınarak, artan enerji fiyatlarının etkisini şiddetle hisseden Amerikalı ailelere biner dolarlık vergi indirimi yapılmasını savunuyor.

Obama'nın reklam kampanyasında ise "Büyük petrol şirketlerinin avucundaki bir başkandan sonra, aynı konumdaki bir diğer başkanı göze alamayız" deniyor.

Ayrıca büyük petrol şirketlerinin McCain'in kampanyasına 2 milyon dolar yardım yaptığı öne sürülüyor. McCain'in sözcüleri ise büyük petrol şirketlerinin Obama kampanyasına da 400 bin dolar verdiğini söylüyorlar.

Ayrıca 2005 yılında Amerikan Kongresi'nde yapılan bir oylamada, enerji üreticilerine vergi indirimi yapan bir tasarıyı Barack Obama'nın onayladığını, McCain'in ise reddettiğini hatırlatıyorlar.

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