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Dünya

Obama Papademos ile borç krizini görüştü WASHINGTON (A.A)

22 Kasım 2011 09:09

-Obama Papademos ile borç krizini görüştü WASHINGTON (A.A) - 22.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Yunanistan Başbakanı Lukas Papademos'a, Yunanistan'ın borç krizinin çözümü için AB/IMF programının şartlarını yerine getirme çabalarına ABD olarak destek verdiklerini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, Obama'nın Yunan Başbakanı Papademos'u arayarak kendisini kutladığını, bu kritik zamanda böylesine önemli bir sorumluluğu üstlenmesinden dolayı teşekkür ettiğini ve Yunanistan'ın AB/IMF programı altındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına ABD'nin desteğini ortaya koyduğunu belirtti. Carney, Obama'nın, görüşmede Papademos'a, ''ABD'nin bu zorlu zamanlarda dostu ve müttefiki Yunanistan'ın kararlı biçimde yanında yer alacağını'' yinelediğini kaydetti.

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