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Dünya

Obama Pakistan'daki operasyonları savundu WASHINGTON (A.A)

31 Ocak 2012 16:57

-Obama Pakistan'daki operasyonları savundu WASHINGTON (A.A) - 31.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Pakistan'da El Kaide'ye karşı pilotsuz uçaklarla operasyonlar düzenlediğini kabul edip uygulamayı savundu. Google+ ve YouTube'da internet kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Obama, bu uçakların kullanımıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, bu operasyonları savundu ve "Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiret bölgelerinde çok saldırı düzenlendiğinin açık olduğunu" söyledi. İnternet kullanıcılarının, şu ana kadar Washington tarafından resmi olarak doğrulanmamış olan bu operasyonlardaki "sivil zayiatı" anımsatması üzerine, Obama, "bu uçakların büyük sayıda sivil zayiata neden olmadığını insanların anlamasını" istediğini söyledi. Obama, "genel olarak, bu saldırıların El Kaide ve bu örgüte bağlı unsurlara karşı çok belirli saldırılar olduğunu ve bu konuda çok ihtiyatlı davrandıklarını, bu saldırıların, Amerikalılara, Amerikan üslerine saldırmaya teşebbüs eden ve terörist listesinde yer alan insanları hedef alan önlemler olduğunu" söyledi. Obama, "bu saldırıların çok yakından denetlendiğini herkesin anlamasının önemli olduğunu" belirtti.

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