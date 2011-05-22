Obama: Pakistan'da Bin Ladin benzeri operasyonlar yapabiliriz

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama BBC'ye verdiği mülakatta, El Kaide veya Taliban'ın üst düzey başka bir liderinin yerinin tespit edilmesi durumunda Pakistan'da yine operasyon yapacaklarını söyledi.

Pakistan'ın ulusal egemenliğine saygı duyduğunu ifade eden ABD başkanı, ülkesi ya da müttefikleri aleyhinde hazırlanan saldırı planlarının aktif hale gelmesine göz yummayacağını da belirtti.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 2 Mayıs günü Pakistan'ın Abbuttabat kentinde Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürülmesi iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.

Avrupa gezisi öncesinde BBC'ye mülakat veren Obama, bir başka el Kaide lideri ya da Molla Ömer gibi bir Taliban liderinin Pakistan topraklarında olduğunun tespit edilmesi halinde ülkesinin tek taraflı olarak harekete geçip operasyon düzenleyeceğini söyledi.



Taliban'la diyalog

Geniş kapsamlı mülakatta Afganistan'daki savaşa da değinen Obama, Taliban'a karşı mücadelenin yalnıza askeri önlemlerle kazanılamayacağını da kabul ederek, Taliban'la diyalogun mümkün olabileceğini kaydetti.

Obama'ya göre Taliban'la olası müzakerelere daha güçlü başlamak için askeri kapasitenin sonuna kadar kullanılmasının gerekebileceğini de söyledi.

Amerikan başkanı, Taliban'ın müzakereler oturmak için şiddete son vermesi ve Afgan Anayasasına uyması gerektiğini de belirtti.

BBC'nin Washington muhabiri Steve Kingstone, Obama'nın mülakattaki ifadelerinin Amerikan dış politikasının karmaşıklığına ve açmazlarına da işaret ettiğini belirterek, bir yandan Taliban'la müzakerenin olanaklı olduğunu söyleyip bir yandan da Taliban liderine karşı gizli bir operasyona evet diyeceğini söylemenin bunun bir örneği olduğuna dikkati çekiyor.



İsrail-Filistin sorununda balans ayarı

Obama mülakatta Filistin sorununa da değinerek, kurulacak Filistin devletinin 1967savaşı öncesindeki sınırlara dayanması gerektiğini ve İsrail'le müzakerelerin bu kabul üzerinden sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Obama'nın BBC mülakatı sırasında Filistinliler konusunda sarfettiği dikkati çeken tutum ise Filistin Yönetiminin bu yılın sonlarına doğru BM'de yapılacak bir oylama ile devletleşme hedefine mesafe koyması oldu.

Kingstone'a göre, Obama bu şekilde bir yandan 1967 sınırlarını savunarak İsraillileri bir yandan da kısa vadede BM oylaması üzerinden devletleşmeyi reddederek Filistinlilerin tepkisini çekiyor.

Arap dünyasındaki isyan dalgasını da öven Obama, Orta Doğu halkları demokrasi için şiddete başvurmadan mücadele ettikleri sürece Amerika'nın onların çabalarına destek olacağının altını çizdi.

Obama uluslararası gündemin ön plana çıktığı mülakatta, 2012 Başkanlık seçimi öncesinde günlük olarak en önemli odağının Amerikan ekonomisi olduğunu da kaydetti.

Gerçekleştirdiği sağlık reformunun önemine de değinen Amerikan başkanı, yönetiminin göç ve bireysel enerji harcamaları konusunda henüz yapması gerekenleri tamamlayamadığını da kabul etti.