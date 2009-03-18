Obama, Pakistan'a mı 'yoğunlaşıyor'?

Amerikan New York Times gazetesi, Başkan Barack Obama ve ulusal güvenlik danışmanlarının, Pakistan'da Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgesinde yürütülen "gizli savaşı" genişletme üzerinde çalıştıklarını yazdı.



Gazetenin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Pakistan ve Afganistan'la ilgili üst düzeyde hazırlanan ve geçen haftalarda Beyaz Saray'a sunulan iki raporda, bölgede Taliban ve diğer militan gruplara ulaşmak için hedef alanının genişletilmesi çağrısında bulunuldu.



Haberde, Pakistan'da Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) operasyonları çerçevesinde insansız uçaklarla düzenlenen saldırıların şimdiye kadar aşiret bölgeleriyle sınırlı olduğu ve bugüne kadar hiç Pakistan merkezi hükümetinin kontrolünde olan Belücistan eyaletine kadar yayılmadığı belirtildi.



Üst düzey yetkililere dayanılan habere göre, bazı Amerikalı yetkililer, Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgelerine düzenlenen füze saldırılarının, Taliban ve El Kaide unsurlarının önde gelen isimlerini, Belücistan'ın Ketta kentine doğru kaçmaya zorladığını bildiriyor.



Gazete, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir sözcüsünün, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığını, sadece "Başkan'ın talebiyle Afganistan ve Pakistan'la ilgili değerlendirmeyi sonuçlandırmak üzere yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini" söylediğini kaydetti.



Pakistan kaygılarını yineledi



İslamabad, ABD'nin militanları hedef almak üzere topraklarında düzenlediği füze saldırılarına, egemenliğinin ihlali olduğunu ve kendi terörle mücadelelerini zorlaştırdığını belirterek tepki gösteriyor.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdül Basit, New York Times gazetesinin haberini bildiğini belirterek, "Uzun süredir söyledikleri gibi, bu tür saldırıların ters etki yaptığını düşündüğünü" kaydetti.