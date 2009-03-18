T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Pakistan'a mı 'yoğunlaşıyor'?

'Obama, Pakistan'da Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgesinde yürütülen gizli savaşı genişletmeye çalışıyor' iddiası

18 Mart 2009 02:00

Amerikan New York Times gazetesi, Başkan Barack Obama ve ulusal güvenlik danışmanlarının, Pakistan'da Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgesinde yürütülen "gizli savaşı" genişletme üzerinde çalıştıklarını yazdı.

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Pakistan ve Afganistan'la ilgili üst düzeyde hazırlanan ve geçen haftalarda Beyaz Saray'a sunulan iki raporda, bölgede Taliban ve diğer militan gruplara ulaşmak için hedef alanının genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Haberde, Pakistan'da Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) operasyonları çerçevesinde insansız uçaklarla düzenlenen saldırıların şimdiye kadar aşiret bölgeleriyle sınırlı olduğu ve bugüne kadar hiç Pakistan merkezi hükümetinin kontrolünde olan Belücistan eyaletine kadar yayılmadığı belirtildi.

Üst düzey yetkililere dayanılan habere göre, bazı Amerikalı yetkililer, Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki aşiret bölgelerine düzenlenen füze saldırılarının, Taliban ve El Kaide unsurlarının önde gelen isimlerini, Belücistan'ın Ketta kentine doğru kaçmaya zorladığını bildiriyor.

Gazete, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir sözcüsünün, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığını, sadece "Başkan'ın talebiyle Afganistan ve Pakistan'la ilgili değerlendirmeyi sonuçlandırmak üzere yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini" söylediğini kaydetti.

Pakistan kaygılarını yineledi

İslamabad, ABD'nin militanları hedef almak üzere topraklarında düzenlediği füze saldırılarına, egemenliğinin ihlali olduğunu ve kendi terörle mücadelelerini zorlaştırdığını belirterek tepki gösteriyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdül Basit, New York Times gazetesinin haberini bildiğini belirterek, "Uzun süredir söyledikleri gibi, bu tür saldırıların ters etki yaptığını düşündüğünü" kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24