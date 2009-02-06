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Ekonomi

Obama: ‘Paket onaylanmazsa felaket olur’

ABD Başkanı Barack Obama: "Ekonomik paket ABD'de Kongresi'nden geçmezse ekonomi bir ‘felaketle’ karşılaşabilir."

06 Şubat 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'de Kongresi'nde olan ekonomik paketin geçmemesi halinde ekonominin bir ‘felaketle’ karşılaşabileceğini bildirdi.

Obama, yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nden söz konusu yasa tasarısı hızla geçmemesi halinde, kriz içine olan ABD ekonomisi bir felaketle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Toplam 920 milyar dolarlık yeni ekonomik paket, Amerikan Kongresinin üst kanadı Senato'da görüşülmeye devam ediyor.

İşsizlik maaşına başvurular beklenenden fazla arttı

ABD'de dün açıklanan, geçen haftaya yönelik işsizlik maaşı başvurusunda bulunan insan sayısı öngörülenin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir önceki hafta 591 bin kişi olarak belirlenen ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 1982 yılından bu yana en yüksek rakam olan 626 bine çıktığı belirtildi. Ekonomistler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularını 583 bin olarak öngörmüşlerdi.

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