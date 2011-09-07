Obama özür için baskı yapıyor

T24

ABD’de muhafazakâr kesimin yayın organları arasında sayılan WorldNetDaily internet sitesi, Beyaz Saray’ın, İsrail ile Türkiye arasındaki krizin çözümü için tek seçeneğin ‘özür dilenmesi’ olduğunu düşündüğünü yazdı.ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da aylardır yaşanan siyasi değişimin anahtar ülkesi olarak gördüğünü vurgulayan site, bu nedenle Washington’ın Türkiye’nin İsrail’den Mavi Marmara baskını için beklediği özrü alması için çalıştığını belirtti.Siteye konuşan İsrailli yetkililer, Obama yönetiminin Mavi Marmara baskını için İsrail’i suçlamadığını, buna karşın Türkiye’nin özür talebine destek verdiğini kaydetti.Adı açıklanmayan yetkililer, Başkan Obama’nın Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik krizi bir an önce bitirmek istediğini, bu yüzden Tel Aviv yönetimine Ankara’dan özür dilemesi için baskıda bulunduğunu vurguladı. Aynı kaynaklar, Obama’nın Türkiye’nin özür talebinden vazgeçmeyeceğine inandığı için sorunu çözmek adına İsrail’e yönelik baskısını artırdığı yorumunda bulundu.