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Dünya
Deutsche Welle

Obama ortak mücadeleye çağırdı

ABD Başkanı Barack Obama uluslararası toplumu IŞİD'e karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Obama, mücadeleye şimdiye kadar 40 ülkenin destek sözü verdiğini söyledi.

24 Eylül 2014 23:37


BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Barack Obama, dünyayı IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de mücadele etmeye çağırdı. Örgütün "iğrenç eylemleri ile tahmin bile edilemeyecek korkunç suçlar" işlediğini ifade eden Obama, operasyona şimdiye kadar 40 ülkenin destek sunduğunu ve bu konuda yalnız hareket etmediklerini ifade etti.

IŞİD'e katkı sağlayanların bir an önce katliam alanını terk etmeleri gerektiğini belirten ABD Başkanı, ABD'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini, IŞİD'i geri püskürtmek için hava saldırılarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

"Para muslukları kurutulmalı"

Obama, IŞİD'in para kaynaklarının kurutulması ve yabancı savaşçıların bölgeye gidişinin de engellenmesi gerektiğini söyledi.

Sünni aşırıların Irak ve Suriye'deki insanları terörize ettiğini ifade eden Obama, "Anneler, kız kardeşler, kız çocukları bir savaş yöntemi olarak tecavüze uğruyor, masum çocuklar vuruluyor, insanlar toplu mezarlara gömülüyor ve dinî azınlıklar açlıkla ölüme terk ediliyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Cihadçılarla müzakere edilmemesi uyarısında da bulunan Obama, "Bu katillerin anladığı tek dil şiddet" dedi.

Ukrayna krizi ve Ebola

Ukrayna krizine de değinen Obama, Rusya'nın diplomasi ve barış yolunu seçmesi halinde yaptırımları kaldırabileceklerini ve Rusya'nın ortak zorluklara göğüs germedeki rolünü memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

ABD'nin Ebola salgınıyla mücadeleye yaptığı yatırımlardan da bahseden ABD Başkanı Obama, yüz binlerce ölüme, korkunç acılara, ekonomik istikrarsızlıklara neden olabilecek ve sınırlar ötesine hızla yayılan bu hastalığı durdurmak için daha geniş çaplı çabaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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