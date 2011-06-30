-OBAMA: ÖNCELİK BÜTÇE AÇIĞININ AZALTILMASI WASHINGTON (A.A) - 29.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülke için en öncelikli konunun bütçe açığının azaltılması ve borç tavanının yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varılması olduğunu belirterek, Kongre'nin bu konularda hafta sonuna kadar anlaşmaya varılamaması halinde, tatile girmeyebileceğini söyledi. Obama, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. ABD için en öncelikli konular arasında olarak nitelediği bütçe açığının azaltması konusunda açıklamalarda bulunan Obama, bunun için sadece sağlık giderleri gibi belli konulara odaklanmak yerine tüm bütçeye bakmak gerektiğini söyledi. Obama, Kongre'nin de bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğini vurgulayarak, Kongre'ye önlerinde olan altyapı, küçük işletmelere kolaylıklar, orta sınıfa yönelik vergi kesintisinin 1 yıl daha uzatılması, Kolombiya, Panama ve Güney Kore'yle serbest ticaret yapılması gibi düzenlemeleri geçirmesi çağrısında bulundu. Bu düzenlemelerin tamamının ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacağına işaret eden Obama, bütçe açığını gidermek için gelirlere ihtiyaç olduğunu, bu noktada yıl sonunda bitecek jet sahibi holdingler ve petrol şirketleri gibi zenginlere yönelik vergi kesintilerinin uzatılmaması gerektiğini kaydetti. Bütçe açığının, yaşlılara sağlık giderleri için daha fazla ödeme yaptırarak çözülemeyeceğini belirten Obama, holdinglerin, petrol şirketlerinin şu anda bugüne kadarki en düşük vergileri ödediklerine dikkati çekerek, bu kesimlerin vergi kesintilerinin uzatılması halinde, orta gelirli ailelerin çocuklarının okul bursları ve sağlık giderlerinin kesintiye uğrayacağını dile getirdi. Cumhuriyetçi seçmenlerin bile zenginlerin vergi kesintilerine karşılık, kendi çocuklarının "güvenliğinin tehlikeye düşmesini" kabul edeceğini sanmadığını belirten Obama, bu nedenle zenginlere yönelik vergi kesintisinin uzatılmasında ısrar eden Cumhuriyetçi Kongre üyelerini "daha sorumlu" davranmaya davet etti. Obama, Amerikalıların çoğunluğunun da artık zenginlere yönelik vergi kesintisinin bitmesini istediğini savundu. -BORÇ TAVANINDA SONUÇ ALINAMAZSA KONGRE'YE TATİL YOK...- Kongre'den orta gelirlilere yönelik vergi kesintisini de 1 yıl daha uzatması çağrısında bulunan Obama, Cumhuriyetçi ve Domakratların, bütçe açığı konusundaki farklılıklarını gidermeye yönelik köprü kurabileceğini söyledi. Borç tavanının yükseltilmesinin çok acil konu olduğunu belirten Obama, kendisi ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'in bu konuda ve bütçe ağının azaltılmasında anlaşmaya varılabilmesi için Kongre'deki parti liderleriyle görüşmeye devam ettiklerini kaydetti. Obama, Kongre'nin, borç tavanın yükseltmesi konusunda hafta sonuna kadar anlaşmaya varılamaması halinde, tatile girmeden çalışmaya devam edebileceğini ifade ederek, kimsenin ABD'nin temerrüde düşmesini görmek istemeyeceğini, bunun ülke için ciddi sonuçlar yaratacağını vurguladı. ABD Başkanı Obama, "dünyanın ABD'nin borç batağına saplanacağını değil, geleceğin planlarını yaptığını görmesi gerektiğini" kaydetti. -"YAYGARA"...- Obama, Kongre'de, yönetimin, Libya operasyonu Kongre'ye danışmadan yaptığı ve bunun Savaş Yetkileri Kanunu'nun ihlali anlamına geldiğine yönelik eleştiri ve bu yönde tasarıların görüşülmesine yönelik soruyu da yanıtladı. Kongre üyelerinin bu eleştirilerini "yaygara" ve "politika ürünü" olarak nitelendiren Obama, Libya operasyonunun boyut ve süre açısından sınırlı nitelik taşıdığını ve tüm süreçte Kongre ile istişare halinde olduklarını söyledi. Bu nedenle, Savaş Yetkileri Kanunu'nu ihlal etmediklerini ifade eden Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi başta kaldığı müddetçe Libya halkının tehlike içinde olacağına işaret ederek, Kaddafi'nin iktidardan ayrılması gerektiğini yineledi. "Kaddafi'nin etrafındaki çember daralıyor" diyen Obama, Libya operasyonunun başarılı olduğundan emin olmanın tek yolunun, Kaddafi'nin iktidardan gittiğini görmek olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Obama, "Afganistan'daki savaşı zafer olarak nitelendirip nitelendirmediğine" yönelik soru üzerine, daha önceki açıklamalarında da bu ifadeyi kullanmadığını belirterek, Afganistan'daki misyonun başarılı gittiğini kaydetti. Obama, eşcinsel evliliklere yönelik soru üzerine, insanların cinsel tercihlerine bakılarak ayrımcılık yapılamayacağını belirterek, New York'te eşcinsel evliliğe izin verilmesini olumlu bir durum olarak nitelendirdi.